Opération nettoyage : 7000 adresses visitées et un second tour imminent

La Ville de Laval indique avoir collecté les débris sur près de 82 % de son territoire à la suite du passage de la tempête Debby.

Face aux besoins encore observés sur le terrain, les équipes d’intervention effectueront un dernier passage sur les rues touchées afin de ramasser les débris ajoutés depuis le premier passage et terminer la grande opération de nettoyage.

« Depuis le 12 août, nos équipes ont accompli un travail titanesque, collectant plus de 3 350 tonnes de débris sur 82 % du territoire lavallois. Nous comprenons à quel point ces moments sont difficiles pour les personnes touchées, et soyez assurés que la Ville de Laval est à vos côtés. Pour chaque adresse touchée, c'est l'équivalent d'une année entière de déchets qui doivent être ramassés, et nous ne relâcherons pas nos efforts aussi longtemps que nécessaire. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« L’opération de collecte spéciale des débris a été mise sur pied dès le début de la crise. Face à l’ampleur des dégâts observés sur le terrain à l’échelle de tout le territoire, cette opération s’est intensifiée depuis jeudi dernier. Notre importante force de frappe, composée de près de 250 membres du personnel et d’une soixantaine de véhicules, continuera de sillonner les rues de la ville pour mener à bien cette deuxième opération d’envergure. Notre personnel, parfois lui-même sinistré, est solidaire et ne ménage aucun effort. Les citoyennes et les citoyens affectés peuvent compter sur notre soutien. », ajoute Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval et coordonnateur des mesures d’urgence

Avancement du ramassage durant la période du 12 au 23 août

Plus de 2 200 rues couvertes, soit 82 % du territoire

Près de 7 089 adresses visitées

3 350 tonnes de débris ramassés

Collecte des encombrants

La collecte régulière des encombrants, prévue cette semaine et la semaine prochaine, est maintenue. Seules les matières habituellement acceptées seront ramassées. Les meubles et les débris de démolition seront ramassés dans le cadre de la collecte spéciale. Dans la mesure du possible, les personnes non sinistrées sont invitées à reporter au mois prochain le dépôt de leurs encombrants.

Écocentres

Les écocentres continuent de constituer une bonne option pour les personnes en mesure de s’y rendre et souhaitant se débarrasser rapidement de leurs débris. Rappelons qu’en raison de cette situation exceptionnelle, la Ville a augmenté le volume de déchets autorisé et ajouté du personnel pour faciliter l’accès, la circulation et la fluidité sur les sites.

Assouplissement temporaire de restrictions

Les abris d’auto hivernaux installés de façon temporaire pour abriter les meubles et objets sont encore exceptionnellement tolérés, à condition qu’ils soient utilisés à cette fin. Précisons aussi que pour les propriétés résidentielles, aucun permis n’est requis pour la remise en état d’un sous-sol. Pour les bâtiments autres que résidentiels, un permis n’est pas requis pour les travaux normaux d’entretien et de remise en état. Les demandes plus complexes nécessitant l’obtention d’un permis seront analysées et traitées en priorité par les équipes du Service de l’urbanisme.