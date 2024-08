Première offre de Québec aux omnipraticiens: la FMOQ note un changement de ton

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a reçu une première offre du gouvernement du Québec, mardi après-midi, mais elle ne touche pas encore la question de la rémunération, elle contient surtout des «chantiers de travail» pour améliorer l'accès aux médecins de famille.

C'est ce qu'a laissé savoir en entrevue avec La Presse Canadienne le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot. «Il n'y a pas de paramètres monétaires là-dedans, on ne parle pas d'argent dans ce dépôt, on parle de grands principes, de chantiers de travail», dit-il.

Ce que propose Québec tient sur six pages. «C'est une offre qui est maigre dans le sens où elle n'est pas précise», commente Dr Amyot.

Dans une déclaration écrite du cabinet du Secrétariat du Conseil du trésor, on souligne que l'offre est axée sur l'amélioration de l'accès aux médecins de famille. «Au terme de cette négociation, il faut que la population ressente un changement dans l'accès aux soins sur le terrain et non pas uniquement en théorie.»

Le Dr Amyot est prêt à admettre qu'une partie de la solution passe par les médecins de famille, mais selon lui, Québec a aussi sa part de responsabilité dans les lacunes de l'accès aux médecins de famille.

Bien qu'il reste des «ajustements dans le discours public», le président de la FMOQ constate un changement de ton de la part du gouvernement. «Je note que le premier ministre [François Legault] ne veut plus se battre contre nous — à la sortie de la session parlementaire, il avait dit qu'il voulait se battre contre le syndicat des médecins», a mentionné Dr Amyot.

M. Legault avait en effet évoqué qu'il allait «falloir se battre jusqu'au bout» dans les négociations avec la FMOQ.

«Ils n'ont pas repris ça hier, je note cela positif», a indiqué Dr Amyot.

