Un retour vers la normale à Laval après la tempête Debby

Le 29 août, la Ville de Laval a procédé à la dernière collecte spéciale des débris accumulés à la suite des sinistres survenus le 9 août lors de la tempête Debby.

Depuis trois semaines, des ressources issues de plusieurs services municipaux névralgiques ont été dédiées à cette tâche, avec le soutien de fournisseurs privés. Plus de 25 000 heures de travail y ont été consacrées. Les équipes de la Ville amorcent maintenant un retour progressif vers leurs opérations régulières en cette période de rentrée scolaire.



« Des efforts de planification et de coordination ainsi qu’une mobilisation exceptionnelle de plusieurs centaines de personnes ont permis de rendre possible cette opération de nettoyage d’une ampleur jamais vue en sol lavallois. Pour chaque résidence touchée, nos équipes ont dû ramasser l’équivalent de près d’une année de déchets. Elles y sont parvenues avec succès, après avoir effectué un deuxième et dernier passage sur l’ensemble du territoire. », indique Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval et coordonnateur des mesures d’urgence

« Depuis le 12 août, les équipes municipales de Laval ont travaillé sans relâche pour soutenir notre communauté. Cette opération de nettoyage, qui est rapidement devenue notre priorité absolue, démontre une fois de plus la solidarité et la résilience des Lavallois et des Lavalloises. Grâce à l’engagement de notre personnel et la collaboration de tous et de toutes, nous avons pu surmonter cette épreuve ensemble et rétablir la situation dans nos quartiers au meilleur de nos capacités. », ajoute Stéphane Boyer, maire de Laval

Bilan d’une opération historique

Deux passages effectués sur l’ensemble des 2 900 rues du territoire

15 363 adresses collectées

Plus de 8 000 tonnes de débris ramassés

4 170 voyages de camion dix-roues, pour un volume équivalent à 22 piscines olympiques

12 455 visites aux écocentres

Environ 1 000 tonnes de débris déposés

Plus de 25 000 heures de travail consacrées à l’opération de collecte (équipes municipales et fournisseurs privés)

Un coût estimé préliminaire de 4 M$

D’autres options encore disponibles pour la population

Les écocentres continuent de constituer une bonne option pour se débarrasser des débris. Rappelons qu’en raison de cette situation exceptionnelle, la Ville a augmenté le volume de déchets accepté. Certaines couvertures d’assurance incluent la location d’un conteneur et le ramassage des débris par une entreprise spécialisée.