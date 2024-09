Le nombre de mariages est toujours stable au Québec en 2023

La 5e édition de la Tournée GCR débute aujourd’hui à Québec et se poursuivra jusqu’au 23 septembre prochain alors que Garantie de construction résidentielle (GRC) ira à la rencontre des entrepreneurs et des professionnels de l’industrie de la construction dans six villes du Québec, dont Laval. Encore une fois cette année, la qualité de la ...