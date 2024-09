La Ville de Laval lance sa campagne Tout doux près des travaux

Fidèle à son approche ludique et originale, la campagne Tout doux, visant à encourager la réduction des limites de vitesse et à promouvoir le déploiement de mesures de sécurité routière fait son grand retour à Laval cet automne. Nouveauté cette année, la campagne étend son message de sensibilisation à la sécurité aux abords des chantiers de construction avec une déclinaison spéciale : Tout doux près des travaux.

Rappelons qu’à l’aide de divers moyens de communication, la campagne Tout doux incite les usagers et les usagères de la route à adopter une conduite prudente sur le territoire. Cette initiative s’inscrit dans un effort global visant à réduire les limites de vitesse dans les rues de Laval et répond aux préoccupations en matière de sécurité des citoyens et des citoyennes.

« Le retour de la campagne Tout doux et son extension aux chantiers de construction démontrent l’engagement de la Ville à assurer un partage plus équitable de la voie publique entre tous les usagers et toutes les usagères. La Ville de Laval encourage la mobilité active et les moyens de transport durables et cela passe inévitablement par des rues plus sûres. En élargissant la campagne aux zones de chantier, nous contribuons aussi à renforcer la sécurité des travailleurs, des travailleuses et des automobilistes. », explique Stéphane Boyer, maire de Laval

Un objectif supplémentaire : la sécurité près des chantiers

On retrouve actuellement environ un millier de chantiers sur le territoire de Laval. Ils sont principalement dédiés à des travaux d’entretien des voies de circulation et des infrastructures routières, comme le colmatage des nids-de-poule et plusieurs autres interventions ponctuelles. La vitesse excessive étant le principal comportement à risque responsable de blessures et d’accidents sur les chantiers ces dernières années, il était naturel d’étendre la campagne à ces zones sensibles.

Depuis le printemps 2023, la Ville de Laval a déployé une série d’interventions, dont l’aménagement de 1 200 mesures d’apaisement de la circulation, le renforcement de la sécurité aux intersections, le lancement d’initiatives pour favoriser la mobilité active, et la réduction des limites de vitesse de 10 km/h sur la grande majorité du territoire. Cette vaste campagne s’inscrit dans le plan global pour la sécurité des citoyens, visant un meilleur partage des rues et un sentiment de sécurité accru.