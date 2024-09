Laval dépose son rôle triennal 2025-2027

Le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Laval a déposé le nouveau rôle d’évaluation foncière 2025-2026-2027. Ce rôle entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il constitue un inventaire des immeubles du territoire et reflète les conditions du marché immobilier en date du 1er juillet 2023. L’impôt foncier basé sur la valeur des immeubles permet d’assurer une répartition efficace et équitable de la charge fiscale entre les contribuables, en fonction des coûts liés aux services municipaux.

Les propriétaires recevront leur avis d’évaluation au même moment que leur compte de taxes foncières, au plus tard le 1er mars 2025. Toutefois, les propriétaires peuvent dès maintenant découvrir en ligne la nouvelle valeur réelle de leur immeuble. Cette valeur représente le prix le plus probable qui aurait pu être payé pour cette propriété, à la date de référence du 1er juillet 2023.

Effets neutralisés sur l’impôt foncier

Globalement, la Ville est en mesure de neutraliser l’effet des hausses des valeurs à la suite de son dépôt de rôle triennal et ainsi minimiser les impacts sur les taxes payées par les citoyens et les citoyennes. Pour ce faire, les taux de taxes seront révisés lors de la préparation du budget et réduits pour compenser l’effet de la hausse des valeurs. Également, la Loi sur la fiscalité municipale du Québec permet aux municipalités d’étaler sur trois ans la variation de la valeur des immeubles, entre le rôle de l’année précédente et le nouveau rôle. La Ville de Laval réduira ainsi au minimum l’impact de ces hausses de valeurs foncières sur les charges fiscales des contribuables.

Faits saillants

Le parc immobilier de Laval compte maintenant 153 586 unités d’évaluation.

La valeur du parc immobilier de Laval s’est globalement appréciée de 35,4 % par rapport au rôle 2022-2023-2024.

Le marché résidentiel constitue le secteur immobilier prédominant de Laval; il représente 78,1 % de la valeur totale du parc immobilier et affiche une augmentation de 37 % par rapport au rôle 2022-2023-2024.

La valeur moyenne des résidences unifamiliales est de 622 300 $ et celle des condominiums de 437 400 $.

Pour leur part, les catégories non résidentielle et terrains inexploités ont respectivement augmenté de 30 % et 32,4 %.

La richesse foncière de la Ville de Laval a dépassé les 100 milliards de dollars, se chiffrant maintenant à 108 milliards de dollars.

Depuis le dépôt du rôle 2022-2023-2024, le nombre de logements a augmenté de 4,2 %, totalisant maintenant 188 718 logements.

Le rôle d’évaluation 2025-2026-2027 a été dressé selon les prescriptions de la Loi sur la fiscalité municipale et du Manuel d’évaluation foncière du Québec le tout, en respect du Code de déontologie et des normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OÉAQ).