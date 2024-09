Une 35e Semaine lavalloise des aînés

Du 1er au 7 octobre, la Ville de Laval invite ses citoyennes et ses citoyens de l’âge d’or à prendre part à la 35e édition de la Semaine lavalloise des aînés, qui se déroulera sous le thème « 1001 façons de s’activer ». Au programme : plus d’une quarantaine d’activités variées, riches en découvertes et en divertissements, allant d’ateliers créatifs à des conférences sur la santé, sans oublier des activités sportives et culturelles. Ces événements visent à promouvoir le bien-être, encourager la socialisation et favoriser l’échange intergénérationnels.

« Cette 35e édition est une occasion précieuse pour combattre l'isolement et resserrer les liens entre les générations. J’encourage fortement les personnes aînées de Laval et leurs proches à profiter de cette programmation gratuite. La diversité des activités reflète l'engagement de la Ville à valoriser nos personnes aînées et à favoriser des moments de partage. », indique Sandra El-Helou, conseillère municipale et membre associée du comité exécutif de la Ville de Laval.

Un partenariat durable et fructueux

Cette année encore, la Semaine lavalloise des aînés est le fruit d'une collaboration fidèle entre divers organismes communautaires, les Bibliothèques de Laval, les divisions Arts et culture, Plein air et grands parcs de la Ville, ainsi que le Centre de la nature. Le tout est orchestré par la Division du développement social de la Ville de Laval, avec le soutien précieux de la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL).

Concours

Pour couronner cette semaine d'activités, un concours a été lancé du 28 août au 13 septembre 2024, offrant aux Lavalloises et au Lavallois de 50 ans et plus une chance de gagner l’un des 100 prix de 2 entrées gratuites pour assister au spectacle de la talentueuse Guylaine Tanguay. Le spectacle, qui aura lieu le 6 octobre à 14 h à la Salle André-Mathieu, offrira aux personnes aînées gagnantes une formidable soirée musicale.

Encourager les personnes aînées à demeurer actives

La semaine lavalloise des aînées permet à la Ville de Laval de concrétiser ses efforts déployés dans le cadre du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA). Ce plan vise à favoriser un vieillissement actif, améliorer la santé, assurer la sécurité et renforcer la participation des personnes aînées lavalloises dans la vie communautaire, culturelle et économique.

En 2024, grâce au Programme de soutien financier pour la mise en oeuvre du plan d'action MADA, la Ville de Laval a soutenu la réalisation de quatre initiatives : l’organisation d’ateliers de cuisine collective par le Groupe promo santé, la mise en place d’activités de loisir favorisant l’inclusion des personnes issues de communautés ethnoculturelles par la FADOQ, la tenue d’ateliers sur le deuil par Lumivie, et le développement de services de soutien pour l’intégration des personnes itinérantes vieillissantes au sein des appartements Bousquet de la Maison Dominique.