Fermeture de nuit de l'autoroute 19 à Laval

Le 2 octobre, de 21 h à 5 h 30, des travaux de réparation de la chaussée auront lieu sur l'autoroute 19 (Papineau), à la hauteur du boulevard Saint-Martin Est.

Il ne sera pas possible de circuler sur l'autoroute 19, en direction sud, entre la sortie no8 (A-440/Boul. Saint-Martin) et le boulevard de la Concorde Est et sur la voie de desserte de l’autoroute 19, en direction sud, après l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie).

Des détours sont prévus via le boulevard Saint-Martin Est, la route 125, le pont Pie-IX et le boulevard Henri-Bourassa Est.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.