Le Défi Chaîne de vie célèbre son 10e anniversaire à Laval

Le Défi Chaîne de vie en sera à sa dixième année et la région de Laval y participe à nouveau. L'évènement se déroule le dimanche 20 octobre au Centre de la nature. Le policier Vincent Thibault, du Service de police de la Ville de Laval, agira comme porte-étendard pour représenter ses collègues.

En plus de ses fonctions de maître-chien, Vincent Thibault réalise des transports d’organes depuis 15 ans. « Chaque fois que je réponds à l’appel et que je réalise un transport, c’est exactement comme s’il s’agissait de la première fois. La fébrilité est à son comble, les émotions sont au rendez-vous et je suis fier de faire ma part dans le don d’organes. Je me sens humain, j’aide mon prochain, je donne au suivant et j’améliore la qualité de vie des gens », témoigne-t-il.

Les policiers et policières bénévoles de l’Association canadienne des dons d’organes et de tissus (ACDO) seront mis en lumière. Rendant hommage depuis dix ans aux différents maillons de la chaîne de vie, le Défi soulignera cette année la contribution exceptionnelle des policiers et policières bénévoles de l’Association canadienne des dons d’organes et de tissus (ACDO). Jouant un rôle méconnu auprès de la population, ils représentent un maillon vital de la chaîne d’intervention préhospitalière.

Dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, le 17 octobre, des centaines de personnes en lien avec la chaîne de vie, de l’éducation à la transplantation, se réuniront aux quatre coins de la province pour gravir des montagnes et envoyer un message d’espoir aux 853 personnes en attente d’une greffe au Québec. Toute la population est invitée à se joindre au mouvement en participant à l’événement.

Le Défi Chaîne de vie est une activité de financement et de solidarité pour soutenir la mission éducative de Chaîne de vie, qui est d’éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus dans les écoles secondaires du Québec. Comme le souligne Lucie Dumont, présidente fondatrice, « l’éducation des jeunes est indubitablement une solution à privilégier pour le développement de valeurs citoyennes garantes de la réussite du don d’organes et de tissus dans la population ».

Depuis plus de 10 ans, le Programme Chaîne de vie fait vivre aux élèves des activités pédagogiques propices à la construction d’une opinion éclairée au regard du don d’organes et de tissus. Les adolescentes et adolescents deviennent alors les émissaires d’échanges sur le sujet au sein de leur famille, ainsi que dans la société actuelle et future.

Hormis la portée significative de l’éducation auprès des jeunes, « ce qui peut véritablement faciliter le don d’organes, ce sont les structures organisationnelles en milieu hospitalier, l’accompagnement des familles, la formation des professionnelles et professionnels de la santé et l’éducation de la population », ajoute Mme Dumont.

Inscriptions en cours

Les personnes qui souhaitent participer au Défi Chaîne de vie peuvent s’inscrire dès maintenant, en solo ou en équipe, au chainedevie.org/s’impliquer/je-participe-au-défi. Il est également possible de simplement faire un don à une équipe ou à une région en particulier, pour soutenir la mission éducative de l’organisme.