Une bourse d'études pour huit étudiants en soins infirmiers de Laval et Montréal

Huit infirmières et infirmiers de la région de Laval et Montréal, qui se sont démarqués par leur parcours, leur implication et leur engagement, ont obtenu une bourse d'études provenant de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec .

Stéphanie Maud Felix diplômées hors Canada s'est vu décerner la bourse Joan Walker-Payette d'un montant de 2 000 $. Tandis que Aylin Mansimova, Sarah Maltais et Eve-Laurence Fontaine ont reçu 10 000 $ du Programme annuel de bourses de 2e cycle. Kalliopi Papageorgiu, Nathan Brioude, Jane Vershinin et Emma Pelligrino ont reçu un montant de 7 000 $ dans le cadre du Programme annuel de bourses de 1er cycle.

La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) permet à 30 étudiantes et étudiants de se partager 218 000 $. Les programmes de bourses sont attribués en collaboration avec les 12 ordres régionaux des infirmières et infirmiers du Québec. Ainsi, la Fondation de l’OIIQ s’engage à promouvoir ces programmes de bourses afin que la relève provenant des quatre coins de la province puisse en profiter.

« Chaque année, grâce aux généreux dons que nous avons reçus, la Fondation est fière de pouvoir soutenir directement la relève afin d’encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel, au plus grand bénéfice de la population. Nous espérons ainsi faciliter l’acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers tout en agissant tel un catalyseur à la poursuite des études. Les 30 candidates et candidats retenus se sont démarqués par leur parcours académique, leurs réalisations et leur engagement envers la profession. C’est tout à leur honneur! », se réjouit Lyne Tremblay, présidente de la Fondation.