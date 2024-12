Offrez une deuxième vie à votre sapin de Noël

Les restaurants Valentine à Laval ont remis la somme de 800,64 $ au Centre de bénévolat et Moisson Laval, un montant qui provient des revenus générés par la vente de hot-dog vapeur pendant la Semaine vapeur qui a eu lieu entre le 15 et le 19 juillet. Les restaurants participants sont Valentine Laval Ouest, Valentine Laval (Ste-Rose), et ...