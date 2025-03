La Régie de l'énergie refuse de limiter la hausse des tarifs d'électricité à 3 %

Chute de cheveux et alopécie ? La greffe de cheveux ou la pose d’implants capillaires n’est plus la seule alternative aujourd’hui pour résoudre les problématiques de calvitie. La repousse capillaire peut être stimulée grâce à deux méthodes distinctes aux effets bénéfiques : les exosomes et le traitement PRP. Grâce à la clinique Mrockland, ces ...