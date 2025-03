Laval cède un terrain pour la construction de 30 logements sociaux

La Ville de Laval met gratuitement à disposition un terrain situé sur le boulevard de la Renaissance, dans le quartier Fabreville, pour la construction d’une trentaine d’unités résidentielles à loyer modique. Porté par la Corporation d’habitation de Laval (CHL) en collaboration avec les Industries Bonneville, ce projet prévoit la construction de logements préfabriqués destinés à des ménages à faibles et modestes revenus inscrits sur la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL).

En plus de répondre aux besoins croissants en matière d’habitation abordable, l’initiative se distingue par l’utilisation innovante de la construction préfabriquée, permettant une mise en œuvre accélérée et une réponse plus rapide aux besoins des Lavalloises et des Lavallois.

« Dans un contexte de crise du logement, la mise à disposition de terrains fait partie des leviers importants et concrets pour faciliter la mise en chantier rapide de logements sociaux et abordables à Laval. Depuis l’adoption de notre Politique de mise à disposition des immeubles municipaux en 2023, nous optimisons la stratégie foncière pour favoriser l’émergence de nouvelles unités d’habitation et renforcer l’offre variée en logement, répondant ainsi aux besoins réels de nos citoyens et de nos citoyennes », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de la Ville de Laval visant à étendre l’offre de logements sociaux et abordables à travers tout le territoire. Le site choisi bénéficie d'un emplacement stratégique, avec un accès facile aux services et aux commodités, tout en préservant un équilibre harmonieux entre densité et qualité de vie pour les futurs résidents et les futures résidentes.

Cette décision, officialisée lors du conseil municipal du 12 mars, fait suite à un appel à projets lancé en décembre dernier. La proposition sélectionnée a été soigneusement analysée par un comité composé de représentants et de représentantes de la Ville.

Des logements adaptés qui font une différence

Parallèlement, la planification du premier projet bénéficiant de l’octroi d’un terrain municipal dans le cadre de la Politique de mise à disposition, Place Joie de vivre, est bien enclenchée. Situé au 1001, boulevard des Laurentides, ce bâtiment comptera une vingtaine d’unités résidentielles et des espaces collectifs dédiés aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle et physique légère, dont certains sont atteints d’un trouble du spectre de l’autisme.

Renseignements additionnels

La Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logements sociaux et abordables fait partie d’un ensemble de mesures prises par la Ville de Laval pour répondre aux besoins en habitation. Elle permet de céder des terrains de la réserve foncière municipale à des développeurs souhaitant construire des logements abordables. Elle contribue à assurer la viabilité des projets et leur accessibilité financière à long terme. Les terrains de la réserve foncière sont ainsi mobilisés pour la construction de logements selon les besoins du milieu et les possibilités de financement.