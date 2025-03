La Ville de Laval dévoile son tout nouveau site Web conçu pour faciliter l’accès à l’information municipale. Plus intuitif, plus rapide et entièrement adapté aux appareils mobiles, le nouveau laval.ca permet d’accéder plus facilement aux services municipaux et à l’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Chaque année, plus de 5 millions de visites sont enregistrées sur notre site. Laval.ca est un outil essentiel pour bien informer la population. Avec cette refonte, nous simplifions la recherche d’information et nous nous donnons les moyens d’évoluer avec les besoins des Lavallois et des Lavalloises. Ce nouveau site est à la fois moderne, accessible et tourné vers l’avenir », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Pensé pour répondre aux besoins de la population, le site a été revu en profondeur. Parmi les principales améliorations :

Un moteur de recherche plus performant pour trouver rapidement l’information;

pour trouver rapidement l’information; Une navigation optimisée , adaptée aux téléphones et aux tablettes;

, adaptée aux téléphones et aux tablettes; Un calendrier amélioré , avec des filtres basés sur les recherches populaires;

, avec des filtres basés sur les recherches populaires; Un outil de recherche par adresse pour accéder, entre autres, aux horaires de collecte;

pour accéder, entre autres, aux horaires de collecte; Un contenu mieux référencé sur les moteurs de recherche, pour un accès simplifié;

sur les moteurs de recherche, pour un accès simplifié; Une zone de rétroaction en continu permettant aux citoyens et aux citoyennes de commenter pour améliorer le site.

Un site plus accessible et écoresponsable

Laval.ca a été conçu selon les meilleures pratiques en accessibilité numérique et vise à atteindre des standards élevés en matière d’accessibilité des contenus Web. Concrètement, cela signifie que les personnes ayant des limitations physiques ou cognitives peuvent naviguer plus facilement sur le site, interagir avec le contenu et accéder à de l’information de façon autonome. Ainsi, le site devient plus accessible pour près de 60 000 Lavallois et Lavalloises.

En cohérence avec la vision de la Ville, le développement durable a été considéré dans le projet de refonte. La Ville a donc misé sur l’écoconception pour réduire l’empreinte environnementale de son site Web. Il en résulte un site 50 % moins énergivore, qui consomme moins de ressources et qui s’inscrit dans une démarche numérique plus durable.

Un projet responsable et efficace – faits saillants

Avec ce nouveau site, la Ville de Laval se dote d’un outil performant, efficient, évolutif et conçu pour mieux servir sa population, aujourd’hui et lors des années à venir.