Un Lavallois décroche 300 000 $ à sa loterie préférée

Le résident de Laval Jean Guy St-Pierre a remporté une somme de 300 000 $ à la loterie PLINKO. Ce jeu s'inspire de l'émission The Price is right.

C'est lors d'un événement spécial tenu au Casino de Montréal, que le gagnant est parvenu à faire tomber un disque sur un tableau de jeu PLINKO.

Grâce au lot remporté, le chanceux souhaite s’offrir une nouvelle voiture.

C'est après avoir gratté son billet et trouvé le symbole DISQUE, qu'il s’est rendu chez un détaillant pour le faire valider et découvrir son lot.

Au moment où il a vu le lot TÉLÉ apparaître sur l’afficheur-consommateur, il savait très bien la chance qu’il avait. Il a même dû expliquer au commis ce qu’il venait de remporter, ce dernier étant peu familier avec ce type de gain.

Le billet gagnant a été acheté au Provi-soir, situé sur le boulevard Cartier Ouest, à Laval.