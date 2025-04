Les policiers de Laval se mobilisent pour une troisième fois

Bien que la Fraternité des policiers de Laval (FPL) soit satisfaite du ton des discussions avec l’administration municipale à la table de médiation, le syndicat indique que ses membres sont toujours sans contrat de travail depuis le 31décembre 2023.

Afin de démontrer leur impatience, les membres de la FPL procèderont à une autre mobilisation importante devant le conseil municipal, ce soir, afin d’inciter l’administration municipale à parvenir à un règlement avec ses policiers et policières.

La Fraternité tient à rappeler que l’administration municipale a unilatéralement imposé la médiation le 12 décembre dernier, après un ralentissement majeur des discussions depuis le printemps 2024.

Ces derniers mois, la ville de Laval a été témoin de plusieurs événements préoccupants, notamment des coups de feu sur des résidences et des commerces, ainsi que des incendies criminels. Cette hausse des affaires criminelles exige un engagement constant des policiers et policières de Laval, le tout dans un contexte de relations de travail difficiles. « Malgré cet environnement hasardeux, ces hommes et ces femmes continuent d’assurer la sécurité des Lavallois et Lavalloises avec le plus grand professionnalisme », déclare Sylvain Tardif, président de la FPL.

« Les représentants de l’administration présents à la table de médiation nous semblent réceptifs, mais la Fraternité attend encore des mesures à la hauteur du travail exemplaire de ses policiers et policières. Il est important de reconnaître l’importance et la qualité du service qu’ils rendent aux citoyens, en veillant à répondre à leurs attentes légitimes concernant leurs conditions de travail. » ajoute Sylvain Tardif.