Une prochaine distribution d'arbres en mai pour les Lavallois

Du 23 au 26 mai, la Ville de Laval procédera à sa distribution d'arbres auprès des résidents qui sont admissibles et qui en font la demande.

Mentionnons qu'entre 2023 et 2025, Laval a pour objectif de planter 15 000 arbres sur le domaine public et de contribuer à la plantation de 15 000 autres arbres sur des terrains privés. De plus, les arbres sont essentiels pour lutter contre les îlots de chaleur et préserver la qualité de l'air.

Prochaine distribution

La prochaine distribution d’arbres se tiendra du 23 au 26 mai. Il est possible d'obtenir jusqu'à 10 arbres gratuits par adresse. La priorité demeure aux personnes résidant dans des îlots de chaleur.

Plusieurs essences d'arbres seront proposées et au choix du demandeur : arbres à petit, moyen et grand déploiement et d'une hauteur de deux mètres. Il n'y aura pas de cèdre.

La plantation est autorisée dans la cour avant, arrière ou latérale, sauf en zone riveraine. Il est obligatoire de planter ces arbres à l'adresse indiquée dans votre demande.

Le programme de subvention

La Ville de Laval rembourse 75 % de vos frais pour planter un arbre, jusqu’à un maximum de 200 $.

Les frais admissibles sont : l'achat de l’arbre, d’un protecteur de tronc et/ou de mycorhize et les services de livraison et de plantation.

Vous pouvez retrouver les essences d'arbres admissibles à ses subventions sur le site de la Ville de Laval.

Toutefois, les feuillus doivent mesurer au moins 2 mètres de haut ou avoir un tronc d’un diamètre d’au moins 3 centimètres (mesure prise à 1,3 mètre du sol). Les conifères doivent mesurer au moins 1,5 mètre de haut.

La plantation doit se faire entre le 1er avril et le 30 novembre de l’année de votre demande.

Avis important

Vous pouvez demander une subvention même si vous avez obtenu votre arbre via le programme de don.

Conditions d’admissibilité

Pour être admissible, vous devez résider à Laval et être propriétaire de votre logement.

L'arbre doit être planté dans le sol, et non dans un pot, à au moins 2 mètres du trottoir, de la bordure, de la rue ou d’une infrastructure (lampadaire, signalisation, borne-fontaine, boîte de service, etc.). Finalement, dans les limites de votre terrain, et non dans l’emprise publique. Consultez votre certificat de localisation en cas de doute.

Abattage et nouvelle construction

Les arbres offerts ou subventionnés dans le cadre des programmes peuvent compenser une obligation de planter un arbre à la suite d’un abattage ou d’une nouvelle construction.

Si vous plantez un arbre pour remplacer un arbre abattu, assurez-vous simplement de respecter les exigences inscrites dans votre certificat d’autorisation d’abattage : date de plantation, emplacement sur votre propriété et pour les certificats obtenus à partir du 11 novembre 2022 : hauteur et diamètre à maturité (déploiement) de l’arbre de remplacement.

Documents nécessaires

Les documents nécessaires pour faire la demande sont : deux preuves de résidence et facture et croquis de l'emplacement de votre arbre pour une demande de subvention. Faire une demande

Pour faire votre demande, allez directement sur le site internet de la Ville de Laval.

Avis important

Si vous demandez une subvention, vous devez soumettre votre demande la même année que l’achat de votre arbre.