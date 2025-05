Le 28e Tour cycliste des policiers de Laval est lancé

Du 26 mai au 31 mai, 12 policiers du Service de police de Laval, accompagnés de plusieurs bénévoles, participent à la 28e édition du Tour cycliste. Au total, ces policiers pédaleront plus de 1100 kilomètres en 6 jours afin de recueillir des fonds au profit d’Opération Enfant Soleil.

Les cyclistes ont pris le départ le lundi 26 mai, en matinée, devant le Quartier général du Service de police de Laval (2911, boul. Chomedey) et seront de retour au même endroit, le samedi 31 mai vers 16 h.

Lors de son parcours, le Tour cycliste sillonnera plus de 80 municipalités, de Laval à Québec, en passant par les régions de Montréal, de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est, de la Beauce, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière.

« La prochaine semaine reflètera la ténacité, la mobilisation et l’attachement de nos policiers envers la communauté. Ce défi sportif, qu’ils relèveront, démontre leur solidarité et leur générosité envers les enfants touchés par la maladie, ainsi que leur famille. C’est avec fierté que je tiens à souligner la contribution de tous : cyclistes, partenaires, commanditaires et bénévoles. C’est ensemble que nous faisons une différence », de dire Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Un montant amassé impressionnant depuis 28 ans

Depuis la création de l'événement en 1997, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis d'amasser un montant considérable de plus de 1,7 million de dollars.

« Dès que la maladie s’immisce dans la vie des enfants, c’est toute la famille qui en est bouleversée. Nous sommes tous portés par une même volonté, celle de faire une différence dans la vie de ces enfants et celle de leurs proches, en s’unissant pour leur offrir un accès à de meilleurs traitements. Cette année encore, nous invitons la population à faire un don sur le site Web de l’événement », de déclarer Audrey Lajeunesse, Présidente du Tour cycliste.

Mentionnons que les policiers lavallois seront accompagnés à vélo par deux collègues du Service de police de la Ville de Québec dès le départ et dix autres vont se joindre au peloton lors de son passage dans la région de la Beauce et de la Capitale-Nationale. Ils amasseront également des fonds pour Opération Enfant Soleil.