Le projet de logements sociaux des Immeubles Val-Martin reçoit un prix

La Ville de Laval a été récompensée pour le proje de logements sociaux et abordables des Immeubles Val-Martin lors de la 20e édition du gala mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), tenue à Québec le 16 mai dernier.

Grâce à son approche innovante et à ses impacts concrets dans le secteur Chomedey, ce projet de 359 logements sociaux et abordables a permis à la Ville de se distinguer dans la catégorie Urbanisme et aménagement.

« Val-Martin, c’est bien plus qu’un projet immobilier. C’est une vision audacieuse qui repense la façon dont on transforme un quartier. Grâce à une démarche innovante et une mobilisation sans précédent, nous sommes allés bien au-delà de la construction de logements sociaux et abordables, en posant les bases d’un véritable milieu de vie, durable et inclusif. Je transmets mes sincères félicitations aux équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

L’ensemble résidentiel Val-Martin a été construit dans les années 1950, et une partie a dû être démantelée il y a quelques années en raison de problèmes d’insalubrité. Le site au sud du boulevard Notre-Dame, dans Chomedey, accueille désormais un nouvel ensemble de bâtiments comportant 359 logements résidentiels, dont la construction amorcée en 2017 s’est achevée en 2024. Le projet vise la certification LEED-ND pour l’aménagement des quartiers et intègre également le centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, où logera désormais le centre communautaire Val-Martin.

Un milieu de vie qui se veut inspirant pour les Lavallois et les Lavalloises

Menée par la Ville de Laval et l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL), la construction des Immeubles Val-Martin illustre une approche novatrice de la requalification urbaine. Ce projet ambitieux, fondé sur une démarche concertée sans précédent, a su mobiliser citoyens et partenaires autour d’une vision commune : transformer durablement un quartier dévitalisé en un milieu de vie inspirant. Il est soutenu par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).