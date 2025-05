Journées de smog à Laval : transport avec la STL pour seulement 1 $

Du 1er juin au 1er septembre, les citoyens de Laval pourront bénéficier d'un tarif spécial de 1 $ pour utiliser les autobus de la Société de transport de Laval, lors des journées d'avertissement de smog.

Ainsi, chaque fois qu’Environnement Canada émet un avertissement de smog pour la région de Laval, la STL offre ce tarif tout au long de la journée du lendemain. Le titre est payable à bord en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l’ensemble du réseau d’autobus et de taxis collectifs lavallois.

« Grâce à notre programme, une initiative unique au Canada, nous contribuons pour une 17e année à améliorer la qualité de l’air en incitant les citoyennes et les citoyens de Laval à opter pour le transport collectif plutôt que la voiture. Ce geste concret s’inscrit dans notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements urbains et favoriser une mobilité plus durable pour tous », souligne Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d’administration de la STL.

Le tarif spécial de 1 $ représente une réduction d’environ 75 % par rapport au prix régulier d’un titre unitaire. Depuis son lancement, l’alerte au smog a été déclenchée 35 fois par la STL, incitant près de 85 000 personnes à monter à bord.

Surveillez les alertes au smog

En cas d’alerte au smog, la STL informera sa clientèle via son site Web, ses médias sociaux et les outils d’information aux voyageurs sur le réseau.