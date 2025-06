Campagne Biscuit sourire : plus de 79 000$ récoltés à Laval

Les Tim Hortons de Laval ont participé à la dernière campagne Biscuit sourire qui se déroulait du 28 avril au 4 mai, permettant de récolter un montant exceptionnel de 79 006,31 $ pour l'organisme Enfant d'abord.

L’ensemble des restaurants participants de Laval et des environs ont vendu des biscuits aux brisures de chocolat décorés d’un sourire : 100 % du prix de vente (2 $ le biscuit) a été remis à l'organisme pour soutenir ses actions auprès des familles vulnérables.

Cette somme permettra de renforcer leurs actions de dépannage alimentaire, de développer leurs ateliers d’agriculture urbaine et d’étendre leurs jardins communautaires.

Enfant d'abord remercie particulièrement M. Arzani, dont l’engagement et la bienveillance ont été des repères solides tout au long de cette première édition de la campagne. Son professionnalisme et sa conviction ont grandement contribué à son succès.

« Cette expérience nous a enrichis, renforcés et profondément touchés. Les retombées se traduiront très concrètement dans les jardins, les frigos et les sourires des personnes que nous accompagnons chaque jour : à la prochaine année ! », exprime l’équipe d’Enfant d’abord.

À propos d’Enfant d’abord

Fondé en avril 2000 par un groupe de citoyens lavallois, Enfant d’abord est un organisme communautaire sans but lucratif dédié à la sécurité alimentaire des familles et des enfants vulnérables. Chaque mois, nous distribuons en moyenne 875 paniers alimentaires, ce qui représente près de 6 000 bénéficiaires par année. Nos actions s’articulent autour de :

● Le dépannage alimentaire : récupération et distribution de denrées aux familles dans le besoin

● Les ateliers d’agriculture urbaine : formation pratique pour encourager l’autonomie alimentaire

● Les jardins communautaires : création et entretien de potagers partagés pour renforcer le lien social

Grâce à l’éducation, à l’agriculture urbaine et à la mobilisation citoyenne, Enfant d’abord œuvre chaque jour pour bâtir une communauté plus solidaire et résiliente à Laval.