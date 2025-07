Les cols bleus de la Ville de Laval en grève du 17 au 19 juillet

En raison de la grève générale limitée déclenchée par le Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval, du 17 au 19 juillet 2025, la Ville désire informer la population que certains services ainsi que l’accès à des bâtiments et des sites municipaux seront perturbés durant cette période.

Alors dès 14 h, les arénas municipaux seront fermés, les activités des associations sportives sont annulées, reportées ou déplacées vers d’autres lieux. La population est invitée à communiquer avec les associations sportives pour obtenir plus de détails.

La ferme et la serre du Centre de la nature seront fermées. On assure que les animaux recevront leurs soins quotidiens. Les stationnements, les toilettes et le chalet demeureront accessibles. Même si les sentiers demeurent praticables, ils ne seront pas entretenus.

L’aire de réception des matériaux secs, dans le secteur Fabreville, sera fermée.

Finalement, l’écocentre Vimont, situé au 1205 Dagenais Ouest, opérera selon un horaire d’ouverture modifié, de 8 h à 16 h durant les trois jours.

Selon les circonstances, l’accès à d’autres lieux ou services pourrait être altéré. La Ville recommande aux citoyens et aux citoyennes de consulter le laval.ca avant de se déplacer. En cette période de congé estival, la Ville déplore les conséquences de cette action syndicale sur certaines activités prisées par les jeunes et leurs familles.

Advenant une situation exceptionnelle et urgente qui pourrait mettre en péril la santé ou la sécurité du public, le personnel nécessaire sera mobilisé.

La Ville est ouverte à négocier

La Ville de Laval réaffirme l’importance qu’elle accorde au processus de négociation en cours. Elle a d’ailleurs soumis une offre concurrentielle dans le but d’en arriver à une entente juste et satisfaisante pour l’ensemble du personnel et pour la population lavalloise, tout en respectant la capacité de payer des Lavalloises et des Lavallois.