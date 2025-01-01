Regroupement partage offre à 150 enfants de Laval des fournitures scolaires

Grâce à l'organisme Le Regroupement Partage, ce sont 150 enfants de Laval qui pourront avoir accès aux fournitures scolaires dans le cadre de son Opération Sac à Dos (OSAD).

Ces dons visent d'aider plus de 11 000 enfants à travers la province pour offrir une chance égale à la rentrée scolaire et soutenir les familles qui ont besoin d'aide pour faire face aux dépenses qui y sont liées.

Le nombre de points de service est passé cette année de 27 à 34, comprenant 26 quartiers de Montréal en plus de Laval-Chomedey, Longueuil, la MRC des Laurentides (Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts), la MRC L’Assomption (Repentigny, L’Assomption, Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice) et Shawinigan.

Un coup de pouce essentiel pour une rentrée scolaire digne

Mis sur pied en 2002 par le Regroupement Partage, le programme annuel Opération Sac à Dos vise à offrir un soutien concret à des milliers d’enfants issus de familles en situation de précarité, en leur fournissant gratuitement un sac à dos, une boîte à lunch, un coffre à crayons et une trentaine de fournitures scolaires essentielles.

Les enfants participent activement à l’expérience en choisissant eux-mêmes leur sac parmi une vaste sélection de modèles, de couleurs et de motifs, favorisant ainsi leur estime de soi et leur sentiment de fierté dès les premiers jours d’école.

Sur place, les familles auront aussi l’opportunité de rencontrer divers intervenants de leur communauté et de découvrir des ressources utiles auxquelles elles pourront faire appel tout au long de l’année. Une façon concrète de les accompagner, non seulement pour la rentrée, mais aussi dans leurs démarches pour sortir de la précarité.

« Aujourd’hui au Québec, près de 300 000 élèves, au primaire et au secondaire, grandissent dans une famille socio-économiquement vulnérable. C’est autant d’enfants et d’adolescents exposés au quotidien à tous les maux de la pauvreté : insécurité alimentaire, stress, privation, environnement affectif en souffrance, problèmes de santé mentale, retards d’apprentissage, perte de confiance en soi, isolement et j’en passe. Un sac à dos à la fois, chacun d’entre nous peut réduire les effets des inégalités sociales sur la scolarisation de milliers de jeunes et les aider à s’extraire dignement et durablement du cycle de la pauvreté dans lequel ils grandissent en les soutenant, eux et leur famille », déclare Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

« Le simple fait de soutenir un enfant dans son parcours scolaire, en l’équipant correctement, en le guidant et en l’entourant de personnes significatives, a un impact direct sur sa confiance et son sentiment d’appartenance à son milieu scolaire », souligne Patrick de Bellefeuille, présentateur et expert en changement climatique chez Météomédia, ainsi que porte-parole de l’Opération Sac à Dos.

Des besoins criants, année après année

Au Québec, un enfant sur trois est inscrit dans une école en milieu défavorisé. Au Québec, c’est aussi 41 % des bénéficiaires de comptoirs d’aide alimentaire qui sont des enfants. Le taux d’insécurité alimentaire atteint 40,2 % dans les familles monoparentales dont le parent est une femme. Les jeunes familles ressentent une pression financière croissante, les confrontant parfois à des décisions difficiles. Pour de nombreuses familles, le coût du logement gruge une part de plus en plus importante du budget. Plusieurs doivent déjà couper dans l’alimentation alors les effets scolaires deviennent tout simplement inaccessibles. Dans ce contexte, l’Opération Sac à Dos permet d’alléger le fardeau financier et psychologique associé à la rentrée scolaire.