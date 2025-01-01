Nous joindre
Selon la NASA

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée ce soir

durée 12h00
12 août 2025
Par La Presse Canadienne

Les astronomes amateurs auront droit à un spectacle scintillant, mardi soir, la pluie annuelle de météores des Perséides atteignant son apogée.

La NASA indique que la pluie de météores a commencé le mois dernier et que l'événement céleste devrait arriver à son paroxysme mardi soir et mercredi, avant de se terminer le 23 août.

L'agence spatiale précise que les Perséides sont plus visibles dans l'hémisphère nord avant l'aube, mais qu'il est parfois possible d'observer ces traînées de lumière cosmique colorées dès 22 h.

Selon la NASA, environ 50 à 100 météores sont observés par heure pendant la pluie. Les météores traversent le ciel à environ 59 kilomètres par seconde.

L'agence spatiale américaine affirme que chaque météore des Perséides est un minuscule fragment de la comète Swift-Tuttle, large de 26 kilomètres, qui gravite autour du Soleil tous les 133 ans.

La NASA souligne que la pluie de météores survient après que la Terre traverse les débris de la comète, permettant aux météores d'entrer en collision avec notre atmosphère et de créer les traînées d'étoiles.

 

