La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Une étude évaluée par des pairs indique que la fumée des incendies de forêt records au Canada en 2023 a causé environ 5400 décès à court terme et environ 82 100 décès à long terme dans le monde.

L'étude, publiée dans la revue «Nature», reconnaît certaines variations dans les estimations de mortalité selon les méthodes utilisées, mais conclut globalement que la fumée a entraîné un fardeau sanitaire «énorme et considérable».

Le coauteur canadien Michael Brauer affirme que ces résultats constituent un «signal d'alarme» pour les régions qui n'ont généralement pas été exposées de manière répétée ou prolongée à la fumée des feux de forêt, car les impacts sur la santé ne feront qu'augmenter avec l'aggravation des changements climatiques.

Les chercheurs ont utilisé plusieurs modèles informatiques et sources de données pour estimer le nombre de décès attribuables à la pollution aux particules fines, aussi connues sous le nom de PM2,5, lors de la pire saison des incendies de forêt jamais enregistrée au Canada.

L'étude indique que, sur l'estimation de 82 100 décès à long terme dus à une exposition continue à la fumée sur plusieurs mois, 64 300 sont survenus en Amérique du Nord et en Europe, incluant 33 000 aux États-Unis et 8300 au Canada.

M. Brauer, professeur à l'École de santé publique et des populations de l'Université de la Colombie-Britannique, affirme que la fumée des feux de forêt interagit avec des affections préexistantes, comme les maladies cardiaques ou pulmonaires, et peut contribuer à un décès prématuré.

La période comprise entre le 26 juin et le 7 juillet 2023 a été particulièrement enfumée, causant environ 5400 décès à court terme aux États-Unis et au Canada.

La saison des incendies de 2023 a battu des records, avec plus de 6000 incendies ravageant 150 000 kilomètres carrés, selon Ressources naturelles Canada, tandis que cette année est la deuxième pire saison jamais enregistrée, avec plus de 83 000 kilomètres carrés brûlés. Les effets de la fumée sur la santé augmenteront à mesure que les saisons de feux de forêt graves se multiplieront, affirme le chercheur, dont les coauteurs sont des scientifiques établis en Chine et aux États-Unis.

«Avec le réchauffement climatique, nous constatons que des saisons de feux de forêt records — ou proches de records — se répètent chaque été, précise-t-il. Cela va contribuer à une augmentation du nombre de décès prématurés.»

L'étude indique que les feux de forêt au Canada ont représenté 13 % de l'exposition mondiale aux particules fines liées aux feux de forêt en 2023, mais les incendies canadiens ont eu un impact démesuré, la fumée se propageant en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

La fumée qui a atteint certaines régions d'Europe n'était pas très concentrée, mais elle a touché des zones à forte densité de population, précise Michael Brauer.

Si la fumée des feux dans les vastes forêts canadiennes a des effets sur la santé sur tous les continents, M. Brauer affirme que les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique et de ses conséquences, notamment les feux de forêt graves, constituent un problème mondial.

