Centre de réhabilitation des tortues du Québec (CRTQ)

Remise en milieu naturel de bébés tortues nés en incubateur

30 septembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Des bébés tortues nés en incubateur dans les locaux du Centre de réhabilitation des tortues du Québec (CRTQ) ont remis en milieu naturel par l'équipe de Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Ces petits rescapés proviennent de femelles blessées qui avaient été recueillies par le CRTQ. Malheureusement, plusieurs n'ont pas survécu et pour donner une chance à leur future progéniture, l'équipe a procédé à l’extraction des œufs et à leur incubation dans des conditions optimales.

Les soigneurs se sont occupés attentivement des oeufs jusqu'à leur éclosion, pour ensuite s'assurer que les bébés étaient en santé pour retrouver leur habitat naturel. 

C’est dans le cours d’eau le plus près de l’endroit où leurs mères avaient été trouvées qu’ils ont repris contact avec la nature, amorçant ainsi leur vie sauvage.

Le rôle unique du CRTQ

Le Centre de réhabilitation des tortues du Québec (CRTQ), situé au Parc de la Rivière-des- Mille-Îles, est le seul centre spécialisé au Québec voué exclusivement au soin, à la réhabilitation et à la conservation des tortues d’eau douce du Québec. Chaque année, des centaines de tortues blessées provenant de partout au Québec y sont prises en charge, souvent victimes de collisions routières ou d’autres menaces liées aux activités humaines.

Grâce à l’aide de bénévoles, les tortues sont transportées au CRTQ en toute sécurité, permettant au personnel de prodiguer les soins nécessaires. 

Avec son expertise unique et à ses installations adaptées, le centre joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de ces espèces vulnérables et menacées, tout en sensibilisant le grand public à leur importance dans l’équilibre des écosystèmes aquatiques.

Le CRTQ rappelle que l’ensemble des espèces de tortues d’eau douce du Québec sont vulnérables ou menacées.

Les actions de protection, de soins et de sensibilisation demeurent essentielles pour assurer leur survie.

 

