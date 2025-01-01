L'escouade Prévention du SPL visite les enfants à la Cité-de-la-Santé

Le jour de l'Halloween, il n'y a pas tous les enfants qui ont la chance de partir à la chasse aux bonbons, et c'est pourquoi que deux agentes de l’escouade Prévention du SPL sont allées visiter les enfants hospitalisés à la Cité-de-la-Santé.

Accompagnées par la mascotte Flair du Service de police de Laval qui s'était également costumée, elles ont remis aux jeunes patients quelques cadeaux et des bonbons pour rendre cette journée aussi spéciale que celle des autres enfants.

Conseils de sécurité pour l'Halloween

Pour assurer que cette journée se passe dans le plaisir et en toute sécurité, quelques règles de bases sont essentielles.

Pour les enfants

Les enfants doivent porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes, utiliser du maquillage plutôt que de porter un masque d’Halloween et utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible des automobilistes.

L'enfant devrait être accompagné d'un membre de sa famille pour sonner aux portes et attendre à l'extérieur des maisons. Il est conseillé de parcourir les rues un seul côté à la fois, d'utiliser les trottoirs, ou bien, s’il n’y en a pas, de marcher sur le bord de la rue face à la circulation.

Pour traverser les rues, il est important d'aller aux intersections et de respecter la signalisation routière. Avant de s’engager, vérifiez la circulation en regardant à gauche, à droite, puis à gauche de nouveau.

Les enfants ne devraient pas s'approcher des véhicules ni y monter dans la permission des parents.

Finalement lorsque vous êtes à la maison, il faut vérifier les friandises avant de les manger sans danger.

Pour les parents et les conducteurs

Les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier dans le noir.

Ainsi, évitez de vous déplacer en voiture le soir de l’Halloween, si possible. En voiture, ralentissez et anticipez la présence des enfants excités et imprévisibles sur la route.

Finalement, soyez patient et courtois avec les piétons et les autres automobilistes.