Le député Angelo Iacono invite la population à participer à sa Guignolée

Le député fédéral d'Alfred-Pellan, Angelo Iacono, invite la population à participer à sa Guignolée en venant porter des dons dans le but d'offrir des paniers de Noël aux familles et personnes dans le besoin de la circonscription.

Jusqu'au 11 décembre, les citoyens peuvent venir porter leurs dentées non périssables, des jouets neufs ou d'autres dons utiles, directement au bureau du député. On rappelle que chaque contribution, même minime apporte soutien et réconfort aux familles concernées.

En plus des résidents, les entreprises, les organismes et bénévoles sont invités à se joindre à cette initiative afin de faire du temps des fêtes un moment de solidarité et d’espoir pour tous.

« Chaque famille mérite un bon souper de Noël, et chaque enfant mérite un cadeau sous le sapin. La communauté d’Alfred-Pellan est soudée, et ensemble, elle peut faire une réelle différence » , ajoute M.Iacono.

Pour participer ou obtenir plus d’informations, il est possible de contacter le bureau du député au [email protected] ou au 450-661-4117.