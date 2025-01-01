Nous joindre
Le 13 novembre 2025

La Ville de Laval et Mon Technicien récompensés lors du Salon MPA

durée 10h09
17 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 13 novembre dernier, la Ville de Laval et l'entreprise informatique lavalloise, Mon Technicien, ont reçu un Prix performance Québec (PPQ), lors du 33e Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA), organisé par le Mouvement québécois de la qualité (MQQ).

Ce grand rassemblement annuel dédié à la performance, à l’innovation et à la transformation organisationnelle, se déroulait sous le thème « Réinventer la performance dans un monde en Mouvement ». Pour Guy Martel, président-directeur général du MQQ, cette édition marque un tournant : « Dans un contexte économique où les entreprises canadiennes doivent conjuguer incertitude, innovation et rareté de main-d’œuvre, la performance ne peut plus se résumer aux chiffres. Elle repose sur une démarche cohérente qui unit l’amélioration des processus, l’engagement des personnes et le pouvoir des technologies, dans une vision responsable et durable. »

Reconnaissance du leadership québécois et canadien

Ainsi, lors de l'événement la Ville de Laval a reçu une Mention dans la catégorie Organisme public lors de la remise des Prix performance Québec (PPQ) pour la qualité de ses méthodes de gestion.

Tandis que l'entreprise de services informatiques située à Laval, Mon Technicien, a été récompensée avec une Mention dans la catégorie PME de services indépendante.

Le Salon MPA demeure le lieu de remise des Prix performance Québec, distinction officielle du gouvernement du Québec qui souligne l’excellence en gestion et la performance globale des organisations d’ici.
 

 

 

