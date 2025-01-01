Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Transport Colivex

Un service de déménagement professionnel qui s’impose comme référence à Laval

durée 18h00
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Texte commandité

Dans un secteur aussi essentiel que celui du déménagement, peu d’entreprises locales réussissent à bâtir une réputation solide, constante et respectée. C’est pourtant le cas de Transport Colivex, une entreprise lavalloise qui connaît une croissance impressionnante et qui s’affirme aujourd’hui comme l’un des acteurs les plus fiables et appréciés de la région.

Fondée par Salim Bentriou, Transport Colivex se distingue par une approche humaine, une excellente qualité d’exécution et un sens du service qui dépasse souvent les attentes des clients. Grâce à son professionnalisme, l’entreprise dessert maintenant avec efficacité les secteurs résidentiel, commercial, longue distance, ainsi que le transport spécialisé d’objets lourds ou de grande valeur.

UNE DISTINCTION PRESTIGIEUSE

Grâce à son engagement envers l’excellence et la satisfaction exceptionnelle de sa clientèle, Transport Colivex a obtenu la distinction du Choix du Consommateur, un prix qui confirme son statut parmi les entreprises les plus fiables et les mieux évaluées à Laval. Cette reconnaissance renforce la crédibilité de l’entreprise et témoigne de son service impeccable.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA QUALITÉ

Le succès de Transport Colivex repose avant tout sur une philosophie simple : offrir à chaque client un déménagement sans stress, bien organisé et réalisé avec le plus grand soin. L’équipe se démarque par une ponctualité irréprochable, une transparence complète sur les tarifs et une manipulation sécuritaire et soignée des biens.

Cette rigueur lui vaut aujourd’hui une excellente réputation, notamment une note de 4.9 étoiles sur Google et des dizaines de témoignages soulignant le professionnalisme et l’efficacité des déménageurs.

DES SERVICES ADAPTÉS

Transport Colivex propose un large éventail de services : déménagement résidentiel, commercial, transport de meubles haut de gamme, livraison pour commerces, services RPA, transport spécialisé d’objets lourds comme les pianos, spas et électroménagers.

UNE FORTE PRÉSENCE LOCALE

L’entreprise couvre les secteurs de Chomedey, Pont-Viau, Duvernay, Sainte-Rose, Laval-des-Rapides et Vimont. Sa connaissance du territoire lui permet d’offrir un service rapide, adapté et extrêmement efficace.

Pour en savoir plus ou obtenir une soumission rapide :
https://transportcolivex.com/demenagement-laval-quebec-service-professionnel-avec-transport-colivex-votre-expert-en-demenagement-local/

UNE VISION TOURNÉE VERS LA CROISSANCE

Transport Colivex continue d’investir dans son équipement, la formation de son personnel et l’amélioration constante de son service. « Notre objectif est de faire du déménagement une expérience positive, pas un stress », explique Salim Bentriou.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Publié hier à 15h00

Étude: le privé en santé augmente le taux de mortalité, des experts inquiets

Des experts s'inquiètent de la direction que prend le Québec en faisant appel de plus en plus au secteur privé pour offrir des soins à la population (soins qui sont souvent financés par le public). Une nouvelle étude de l'IRIS montre que les pays avec une plus grande présence du privé en santé ont des taux de mortalité plus élevés et une espérance ...

LIRE LA SUITE
Les aliments ultratransformés prennent de plus en plus de place, selon des études

Publié le 19 novembre 2025

Les aliments ultratransformés prennent de plus en plus de place, selon des études

La planète consomme de plus en plus d'aliments ultratransformés et les conséquences pour la santé sont désastreuses, prévient une série de trois articles publiée par le prestigieux journal médical The Lancet et à laquelle a contribué un chercheur de l'Université de Montréal. Le premier article examine ainsi les preuves scientifiques selon ...

LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire

Publié le 19 novembre 2025

Avis de clôture d'inventaire

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE Succession de Cécile Bruneau Duchesne, décédée le 18 septembre 2025 à Laval. Avis est donné que l’inventaire de la succession a été clôturé le 18 novembre 2025 par les liquidatrices Denise Duchesne et Josée Duchesne. L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante : 2341-43 rue des Alvéoles, Laval (Québec) ...

LIRE LA SUITE