Le CRTC va rendre sa décision sur la nouvelle définition du contenu canadien

18 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) doit rendre publique mardi sa décision concernant une nouvelle définition du contenu canadien.

Cette définition modernisée s’appliquera à la télévision et aux services de diffusion en continu.

La décision du CRTC fait suite à une audience publique de deux semaines tenue sur la question plus tôt cette année.

La définition actuelle du contenu canadien, utilisée par l’organisme de réglementation, attribue des points lorsque des Canadiens occupent des postes créatifs clés dans une production.

Cet examen s’inscrit dans une série d’audiences publiques menées par l’organisme de réglementation en vue de la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a modernisé les lois sur la radiodiffusion afin d’inclure les plateformes en ligne, comme Netflix.

Ces travaux comprennent une décision antérieure obligeant les grandes plateformes de diffusion en continu étrangères à contribuer à des fonds consacrés à la production de contenu canadien, décision qui fait actuellement l’objet d’une contestation judiciaire.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

