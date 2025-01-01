Nous joindre
Le rapport annuel «Leaky Bucket»

Un immigrant sur cinq quitte le Canada dans les 25 années suivant son arrivée

durée 15h00
18 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Un nouveau rapport indique qu'un nouvel immigrant sur cinq quitte le Canada dans les 25 ans suivant son arrivée, et que la plupart de ceux qui partent le font au cours des cinq premières années suivant leur arrivée.

Le rapport annuel «Leaky Bucket» (le seau percé) de l'Institut pour la citoyenneté canadienne indique que les titulaires d'un doctorat et les autres personnes hautement qualifiées sont beaucoup plus susceptibles de partir que celles qui ont un niveau de compétence ou d'éducation moins élevé.

Les domaines qui enregistrent les taux d'émigration les plus élevés sont la gestion des affaires et des finances, les technologies de l'information et l'ingénierie.

Sur la base de ces tendances, le rapport prévoit qu'un peu plus de 20 000 des 380 000 résidents permanents qui devraient être admis au Canada l'année prochaine quitteront le pays d'ici 2031.

L'institut appelle le gouvernement à élaborer une stratégie de rétention des talents afin d'encourager les immigrants hautement qualifiés à rester à long terme.

Le rapport est basé sur l'analyse des données fiscales des immigrants et conclut qu'un nouvel arrivant a quitté le Canada s'il n'a pas déclaré ses impôts pendant deux années consécutives et n'apparaît pas dans les données fiscales de 2022.

David Baxter, La Presse Canadienne

