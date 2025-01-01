Nous joindre
Jeudi 20 novembre, de 10 h à 17 h

La STL convie la communauté pour remplir un autobus de denrées demain

durée 10h43
19 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Société de transport de Laval (STL) relance son invitation à la population à venir offrir des dons en dentées non périssables, demain le jeudi 20 novembre. Les gens sont attendus au terminus Le Carrefour, de 10 h à 17 h, pour remplir l'un de leur autobus.

Il s'agit de la troisième édition de cette collecte au profit des paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML).

Les donateurs seront accueillis par des employés de la STL au 3000, boulevard Le Carrefour pour recueillir les denrées non périssables qui seront déposées à bord d’un autobus décoré pour l’occasion. Les dons en argent et par carte bancaire seront également acceptés et remis au CBML.

En octobre dernier, la STL a remporté un Prix reconnaissance de l’Association du Transport Urbain du Québec (ATUQ) pour l’édition 2024 de sa collecte de denrées, qui avait permis de récolter une tonne de denrées et près de 1 500 $ pour garnir les paniers de Noël du CBML. Ce sont 3 000 familles, dont 1 800 enfants qui ont pu compter sur un panier bien rempli l’année dernière.

« Portée par la vague de générosité des collectes des deux dernières années, rendues possibles grâce à la mobilisation des citoyen·nes et de nos employé·es, la STL poursuit son engagement auprès des familles lavalloises. À l’approche des fêtes, nous sommes convaincus que la solidarité et l’entraide s’inviteront une fois de plus à bord », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

Un premier volet de la collecte se déroule actuellement auprès des employés de la STL, qui est fière de soutenir le Centre de bénévolat et Moisson Laval depuis plus de 16 ans, notamment à travers le programme de déjeuners-collations dans les écoles de Laval. 

 

 

