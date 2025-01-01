Nous joindre
Succession de Cécile Bruneau Duchesne

Avis de clôture d'inventaire

19 novembre 2025
AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Succession de Cécile Bruneau Duchesne, décédée le 18 septembre 2025 à Laval.

Avis est donné que l’inventaire de la succession a été clôturé le 18 novembre 2025 par les liquidatrices Denise Duchesne et Josée Duchesne.

L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante :
2341-43 rue des Alvéoles, Laval (Québec) H7K 2B4.

Fait à Laval, le 18 novembre 2025.

Denise Duchesne
Josée Duchesne
Liquidatrices de la succession
 

