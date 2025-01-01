Succession de Cécile Bruneau Duchesne
Avis de clôture d'inventaire
AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Succession de Cécile Bruneau Duchesne, décédée le 18 septembre 2025 à Laval.
Avis est donné que l’inventaire de la succession a été clôturé le 18 novembre 2025 par les liquidatrices Denise Duchesne et Josée Duchesne.
L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante :
2341-43 rue des Alvéoles, Laval (Québec) H7K 2B4.
Fait à Laval, le 18 novembre 2025.
Denise Duchesne
Josée Duchesne
Liquidatrices de la succession