Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dès le vendredi 5 décembre

Des travaux de réparations au pont Charles-De Gaulle débutent

durée 10h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dès ce vendredi 5 décembre, des travaux de réparations d'une poutre du pont Charles-De Gaulle débuteront cause plusieurs entraves à la circulation. 

Rappelons que pont relie Montréal et Terrebonne dans l’axe de l’autoroute 40 (Félix Leclerc) et traverse la rivière des Prairies.

 Ce chantier, qui entraînera des entraves durant certaines fins de semaines, se poursuivra jusqu’en mars 2026.

Gestion de la circulation

Du vendredi 5 décembre, à 22 h, au lundi 8 décembre, à 4 h

  • Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin SaintCharles) à Terrebonne.
  • La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier.
  • La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l’objet d’une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Journée de lutte contre le sida: une réforme de la justice criminelle réclamée

Publié hier à 18h00

Journée de lutte contre le sida: une réforme de la justice criminelle réclamée

Des militants de la lutte contre le sida exhortent les libéraux à respecter l'engagement du gouvernement Trudeau de réformer les lois sur la divulgation du statut sérologique et à relancer les efforts du Canada pour mettre fin à la pandémie. Le Réseau juridique du VIH affirme que la stagnation des progrès du Canada en matière de prévention des ...

LIRE LA SUITE
La STL récolte 1,5 tonne de denrées pour garnir les paniers de Noël

Publié le 28 novembre 2025

La STL récolte 1,5 tonne de denrées pour garnir les paniers de Noël

Le 20 novembre, la Société de transport de Laval (STL), le jour de sa collecte, a reçu 1,5 tonnes de denrées pour garnir les paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML), soit une hausse de 150 % par rapport à l'édition précédente.  De plus, les dons en argent étaient également acceptés permettant d'ajouter en contribution ...

LIRE LA SUITE
Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

Publié le 28 novembre 2025

Entente de principe entre Québec et les contrôleurs routiers

Une entente de principe est intervenue entre Québec et les contrôleurs routiers quant au renouvellement de leur convention collective. L'entente est intervenue jeudi soir entre la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, qui représente 300 membres, et le Conseil du trésor, épaulé par Contrôle routier Québec, une agence rattachée à ...

LIRE LA SUITE