Des travaux de réparations au pont Charles-De Gaulle débutent

Dès ce vendredi 5 décembre, des travaux de réparations d'une poutre du pont Charles-De Gaulle débuteront cause plusieurs entraves à la circulation.

Rappelons que pont relie Montréal et Terrebonne dans l’axe de l’autoroute 40 (Félix Leclerc) et traverse la rivière des Prairies.

Ce chantier, qui entraînera des entraves durant certaines fins de semaines, se poursuivra jusqu’en mars 2026.

Gestion de la circulation

Du vendredi 5 décembre, à 22 h, au lundi 8 décembre, à 4 h

Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 40, en directions est et ouest, entre le boulevard Gouin Est à Montréal et la route 344 (chemin SaintCharles) à Terrebonne.

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier.

La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, à certaines heures durant le jour. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

À noter que ce chantier peut faire l’objet d’une surveillance policière et un radar pédagogique sera installé. Cette initiative a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.