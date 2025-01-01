Nouveaux équipements et technologies pour le déneigement à Laval

Alors que débute la saison de déneigement, Laval déploie plusieurs nouveautés pour renforcer sa capacité d’intervention. La Ville met notamment en service près de 5 000 panneaux de signalisation intelligents entièrement contrôlables à distance, une première pour une municipalité québécoise.

De plus, afin d’offrir à la population un service de déneigement encore plus efficace, elle investira également près de 25 M$ d’ici 2027 pour moderniser sa flotte, notamment par l’acquisition de nouveaux équipements pour les trottoirs et d’épandeuses de nouvelle génération.

« Un déneigement efficace et des rues sécuritaires, c’est essentiel pour les Lavalloises et les Lavallois. C’est pourquoi, même dans un contexte budgétaire exigeant, nous avons choisi d’investir pour rendre notre flotte plus performante et durable. Ces améliorations combinées au déploiement de nouvelles technologies, comme les panneaux de signalisation dynamique, nous permettront d’offrir un service encore meilleur à la population dès cet hiver et pour les années à venir. », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Une flotte qui gagne en puissance

Pour affronter l’hiver, Laval investit près de 25 M$ dans le remplacement d’équipements de déneigement arrivés en fin de vie utile afin de maintenir la fiabilité d’une flotte dont la valeur totale atteint 40 M$. Soulignons, parmi les acquisitions :

- 14 camions à boîtes interchangeables capables de passer rapidement du camion de pavage ou du camion-citerne, l’été, au camion chargeur, l’hiver (7 M$).

- 35 véhicules pour le déneigement des trottoirs, dont la livraison est prévue en 2026 et l’entretien est assuré pendant 4 ans grâce à un contrat tout récemment octroyé (9,5 M$).

- 19 camions épandeurs à acquérir d’ici 2027 à la suite d’un appel d’offres qui sera lancé par la Ville le 16 décembre (estimé à 7 M$).

- 4 souffleuses remplacées par des modèles plus récents cet automne (800 000 $).

Des panneaux intelligents pour réduire les irritants

Près de 5 000 panneaux lumineux intelligents et alimentés par l’énergie solaire ont été mis en service dans le secteur le plus densément peuplé de l’île, soit entre les autoroutes 13, 19, 440 et la rivière des Prairies. Cet investissement permettra à la Ville de rendre ses opérations d’entretien des rues beaucoup moins contraignantes en limitant l’impact de celles-ci sur le stationnement sur rue. Les panneaux s’allument quelques heures avant le début d’une opération pour signaler l’interdiction de stationner et s’éteignent une fois la rue dégagée. Les restrictions de stationnement sont synchronisées avec l’application Info-Stationnement, laquelle a été optimisée cette année pour simplifier la vie des citoyennes et des citoyens.

Cette solution développée au Québec a été sélectionnée après un projet pilote évalué selon la satisfaction citoyenne. Un sondage réalisé auprès des participants et participantes a révélé que 98,4 % considèrent les nouveaux panneaux comme clairs et faciles à comprendre. Laval devient ainsi la première Municipalité au Québec à se doter de cette technologie de pointe qui offre des plages horaires modifiables et une plateforme centralisée permettant de contrôler à distance l’ensemble des panneaux d’affichage intelligents.

Machinerie, expertise et technologie au service d’un hiver sécuritaire à Laval

Pour affronter l’hiver, Laval mobilise une flotte impressionnante de 740 véhicules, plus de 500 experts et expertes qui travaillent jour et nuit et des technologies intelligentes. La Ville peut également compter sur le soutien d’entreprises privées, grâce à des contrats totalisant 20 M$, pour renforcer sa capacité d’intervention lors de grandes tempêtes. Cette force de frappe permet d’assurer un déneigement efficace et coordonné des 3 200 km de rues et des 1 300 km de trottoirs du territoire, soit l’équivalent d’un trajet entre Laval et Vancouver.