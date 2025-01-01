Déménager à Montréal : 10 hacks indispensables pour survivre au jour J et choisir entre pro ou potes sans regret

C’est le matin du déménagement. Votre camion est garé (de travers) sur une rue trop étroite du Plateau, vos amis arrivent en retard avec un café dans une main et zéro gants dans l’autre, et vous réalisez que la clé de votre nouvel appartement est… dans un carton déjà chargé.

Le jour où tout peut basculer

Bienvenue au 1er juillet à Montréal, le jour où les bonnes intentions rencontrent la réalité.

La bonne nouvelle ? Il y a des trucs simples, éprouvés, qui font passer un déménagement bordélique à une opération presque fluide, et ça marche autant si vous optez pour l'option « pro » que pour l'option « chums ».

Si vous prévoyez un déménagement à Montréal ou un déménagement à Laval, sachez que la région métropolitaine concentre plus de 40 000 déménagements chaque 1er juillet (selon les données de la CORPIQ et de la Ville de Montréal), ce qui en fait l’un des plus grands « jours de déménagement » au monde.

À Montréal, des sources municipales et médiatiques évoquent depuis plusieurs années environ 70 000 ménages qui changent d’adresse dans une année typique. Cela représente autour de 7% de la population montréalaise qui bouge durant une année donnée, avec une concentration forte sur la période de la fête du Canada

Pour éviter les prix exorbitants, les camions indisponibles et le stress légendaire de cette date, de plus en plus de gens font appel à des déménageurs professionnels expérimentés dans les particularités locales (rues étroites du Plateau, immeubles sans ascenseur à Rosemont, ou stationnements compliqués à Laval).

1. Le code couleur, l’arme secrète du déménagement

Attribuez une couleur à chaque pièce (ex. bleu = cuisine, rouge = chambre) et collez des autocollants visibles sur chaque boîte. Résultat : même l’ami distrait qui ne lit jamais les étiquettes saura où poser les affaires. Avec des pros, ce système accélère le déchargement et réduit le temps facturé.

2. Photographier avant de démonter

Avant de dévisser quoi que ce soit, prenez des photos claires de vos meubles montés et de leurs points de fixation. Cela vous fera gagner un temps fou pour le remontage, et évitera les erreurs après une longue journée.

3. La trousse de survie jour J

Préparez un sac ou une boîte spéciale avec : outils de base, visserie triée, chargeurs, documents importants, snacks, eau, papier toilette, vêtements de rechange. Ce kit vous évite de fouiller dans 40 cartons pour retrouver votre tournevis ou votre brosse à dents.

4 . Anticiper les manques invisibles

Multiprises, câbles internet, ampoules de rechange : ces petits objets manquent presque toujours au mauvais moment. Les avoir prêts évite un aller-retour en catastrophe au magasin alors que tout le monde est en sueur.

5. La gestion des produits frais

Oubliez le transport de sacs d’épicerie au milieu des cartons. La veille, cuisinez, donnez ou consommez tout ce qui est périssable. Cela évite odeurs, fuites, et perte de temps à ranger le frigo en urgence.

6. L’option déménageurs pro - à calculer

À Montréal, certains quartiers (Plateau, Vieux-Montréal, Centre-ville) sont un cauchemar logistique : stationnement rare, ascenseurs à réserver, permis municipaux à demander. Les déménageurs expérimentés connaissent ces contraintes et savent les contourner. En revanche, réservez 1 à 2 mois à l’avance pour éviter les tarifs gonflés de dernière minute.

7. L’option chums : fun, mais….

Si vous misez sur votre cercle d’amis, imposez un vrai plan : qui conduit, qui charge, qui démonte ? Fournissez gants, sangles, dolly, et prévoyez des pauses hydratation régulières. Sans cette discipline, les risques d’accidents et de casse explosent. Et surtout, il faut que vous ayez du temps devant vous… et que vos amis aussi.

C’est souvent le point délicat, le temps… Car sans expertise pointue du transport de gros meubles ou d’électros, il est possible de passer quelques heures par étage pour monter un sofa ou un frigo.

8. Calculez le vrai coût

Choisir de sacrifier une journée de labeur pour orchestrer son propre déménagement équivaut à renoncer à une rémunération journalière. À Montréal, où le salaire horaire moyen atteint 28 dollars, cela se traduit par une perte financière avoisinant les 224 dollars . Lorsque l'on met en balance cette somme avec le tarif d'un service de déménagement professionnel hors pic saisonnier du 1er juillet, la différence se révèle parfois minime.

Cette évaluation gagne en pertinence si l'on intègre les dépenses non monétaires, telles que l'investissement corporel et physique….

9. Choisir la bonne date, l’astuce qui change tout

Déménager hors du pic du 1er juillet (fin mai ou début août) réduit les prix, le trafic et les tensions. Cela augmente aussi vos chances de trouver des pros disponibles et motivés… ou d’avoir plus d’amis libres pour aider.

10. Préparer le terrain d’arrivée

Que ce soit avec pros ou amis, assurez-vous que le nouvel endroit est prêt : stationnement réservé, ascenseur bloqué, sols protégés. Chaque imprévu sur place ralentit tout le monde et gonfle la facture ou la fatigue.

Tableau récapitulatif – 10 hacks, version pro vs chums

Hack Avec déménageurs pros Avec amis / famille Code couleur Accélère le déchargement, réduit temps facturé Évite qu’un carton finisse dans la mauvaise pièce Photos avant démontage Aide l’équipe à remonter correctement vos meubles Permet à tout le monde de suivre le même plan Trousse de survie Vous garde autonome sans interrompre l’équipe Évite d’interrompre la chaîne de manutention Anticiper manques Moins de retards si tout est prêt Évite les allers-retours imprévus Produits frais Pas de perte de temps inutile Gagne de l’espace et évite le gaspillage Option pro Gestion experte des quartiers difficiles N/A Option potes N/A Ambiance conviviale mais nécessite discipline Calcul du coût réel Peut coûter moins cher qu’un jour de congé perdu Gratuit… en argent, mais coûteux en fatigue Choix de la date Plus de disponibilité hors 1er juillet Plus d’amis libres hors haute saison Préparer le terrain Optimise la prestation et évite le temps perdu Évite que les amis attendent dehors

