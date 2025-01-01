Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année.

L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres.

Cette année, tous les enfants qui ont envoyé leur lettre portant le code postal emblématique H0H 0H0 avant le 8 décembre recevront une réponse.

Selon Phil Legault, qui est porte-parole pour Postes Canada, plus d'un million de lettres sont envoyées au père Noël chaque année.

«C'est une période très chargée pour nos lutins postiers», a souligné M. Legault dans un courriel lundi.

«Nos employés adorent voir les lettres adressées au père Noël passer dans notre système.»

Postes Canada et le syndicat représentant ses employés ont conclu une entente de principe en novembre, après deux ans de négociations.

Aaron Sousa, La Presse Canadienne