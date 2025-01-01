De nouveaux horaires d'autobus à compter du samedi 3 janvier 2026

À compter du 3 janvier 2026, il y aura des changements à l'horaire du service de la Société de transport de Laval (STL). On indique que des ajustements de service seront apportés en fonction de la demande et de l’achalandage observés sur le réseau.

Il est déjà possible pour les usagers de planifier leurs futurs déplacements en consultant le site Internet de la STL.

Avec l’arrivée du REM à Laval, l’offre de transport dans le secteur a été ajustée en conséquence, ce qui entraîne la fin du service des navettes 730 et 744, ainsi que des taxis collectifs T26, T27 et T28. La STL déploiera désormais les efforts nécessaires en cas d'interruption du REM avec la navette 713.

La STL ajoute à son service une nouvelle ligne entreprise, la ligne 335, reliant le métro Henri-Bourassa à l’entreprise Intelcom, en passant par le terminus Cartier. Cette nouveauté reflète notre engagement à offrir un service adapté aux besoins des entreprises et à faciliter les déplacements de la main-d’œuvre.

La ligne 902 sera retirée du réseau afin d’optimiser l’offre de service. La clientèle pourra monter à bord de la ligne 713 qui effectue le même trajet à partir du métro Côte-Vertu et correspondre avec la ligne 66 pour se rendre au terminus Le Carrefour.

À noter également que les heures d’ouverture du Centre contact clients seront modifiées à partir du 17 janvier 2026. À compter de cette date, notre clientèle pourra communiquer avec nos agentes et agents de service à la clientèle :

Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h

Les samedis, dimanches et jours fériés, de 8 h à 17 h

Évolution du service de transport adapté

La STL a récemment conclu un partenariat avec la Société de transport de Montréal (STM) pour son service de transport adapté. À compter du 1er janvier 2026, la gestion du centre de réservation, ainsi que les déplacements en transport adapté des clients lavallois seront assurés par la STM. Concrètement, plusieurs éléments liés au service actuel demeurent inchangés pour les usagers du transport adapté, comme le numéro de téléphone du centre de réservation, le numéro de téléphone du service à la clientèle ainsi que les tarifs pour l’achat de titres, de façon à minimiser les impacts pour cette clientèle.

En vue de cette transition, la STL a mis en ligne une section dédiée sur son site Web regroupant toutes les informations utiles.

Jours fériés

À l’occasion de la période des fêtes, les horaires seront modifiés. Voici les changements à prendre en compte :

24, 26, 31 décembre et 2 janvier : service du samedi

25 décembre et 1er janvier : service du dimanche réduit

En hiver, on adapte ses habitudes

Particulièrement en cas de conditions climatiques difficiles, planifiez vos déplacements, car les temps de parcours peuvent être plus longs qu’à l’habitude. Pour tout savoir sur l’état du service, consultez notre le site en ligne.Les agents du Centre contact clients sont aussi disponibles pour vous orienter sur le réseau au 450 688-6520.