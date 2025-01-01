Le REM entre Brossard et Deux-Montagnes en fonction au jour de l'An

Du 31 décembre au 1er janvier, le service du REM, sur l'ensemble du réseau, entre Brossard et Deux-Montagnes, sera en fonction toute la nuit.

Le but est de permettre aux gens de se déplacer de manière simple, sécuritaire et confortable dans le cadre des célébrations du Nouvel An. Les tarifs habituels s’appliqueront.

Les 27 et 28 décembre 2025

Rappelons que le REM ne circulera pas les 27 et 28 décembre afin de réaliser des essais techniques en vue de l’ouverture de l’antenne Anse-à-l’Orme au printemps 2026.

Des options alternatives de transport sont en place pour ces deux jours. Consultez REM.info ou les planificateurs de trajets (Chrono, Transit, Google Maps) pour trouver la meilleure option.