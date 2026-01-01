Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Laval

La solidarité lavalloise au rendez-vous pour la Guignolée chez Les Zépanouis

durée 13h00
30 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
email
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

L’organisme Les Zépanouis, Centre de pédiatrie sociale en communauté de Laval,  annonce le montant final recueilli dans le cadre de sa plus récente campagne de Guignolée. Grâce à l’incroyable mobilisation de la communauté, 154 170 $ ont été amassés au terme de cette campagne de solidarité.

Cette somme contribuera directement au soutien de la mission chez Les Zépanouis en assurant un accompagnement médical et psychosocial à plus de 500 enfants, tout en renforçant la capacité de l’organisme à réduire les listes d’attente.

« Cette campagne est avant tout un exploit collectif. L’engagement de plus de 160 bénévoles et la générosité des participants au Tirage de vins de prestige, qui a permis de recueillir 34 295 $, démontrent à quel point la communauté lavalloise se mobilise pour le mieux-être des enfants », souligne M’hamed Mobarki, conseiller à la philanthropie chez Les Zépanouis.

L’organisme tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires et commanditaires ayant contribué au succès de la campagne, soit Aubainerie Entrepôt, Agence Fréchette, Bell Canada, le Barreau de Laval, Brago Construction, le Centre des Spécialistes Dentaires et Implantologie de Laval, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Coteau Rougemont – Vignoble & Cidrerie, le Domaine du Ridge, Enertrak, la Fondation Air Canada, la Fondation Lavoie-Bélanger, la Fondation Rêvons Grand, le Fonds Belmira Jaime, Kedrion, Les Aliments Lesters, Porsche Lauzon, la Résidence le Marronnier, Veille sur toi, le Vignoble d’Ovila et le Vignoble du Ruisseau. Il souhaite également souligner l’appui des partenaires publics et élus, soit Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, Christopher Skeete, député de Sainte- Rose, ainsi que Virginie Dufour, députée des Mille-Îles.

« Quand une communauté se mobilise pour le bien-être de ses enfants, c’est toute la société qui en ressort plus forte. Nous sommes profondément reconnaissants de cette vague de solidarité », ajoute David Trépanier, président du conseil d’administration chez Les Zépanouis.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'écart de revenu entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé au Canada

Publié à 15h00

L'écart de revenu entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé au Canada

L'écart entre les ménages les mieux nantis et ceux qui se trouvent au bas de l'échelle s'est creusé au troisième trimestre de l'année dernière, d'importants gains réalisés sur les marchés financiers ayant profité aux riches. Selon Statistique Canada, l'écart entre la part du revenu disponible des ménages appartenant aux 40 % les plus riches et ...

LIRE LA SUITE
Un rapport tire la sonnette d'alarme sur les lacunes en santé des personnes LGBTQ+

Publié à 9h00

Un rapport tire la sonnette d'alarme sur les lacunes en santé des personnes LGBTQ+

Un nouveau rapport indique que les personnes LGBTQ+ au Canada n'ont pas accès aux soins de santé dont elles ont besoin — y compris les traitements de santé mentale — par rapport à la population générale. Le Pink Paper on Health, publié jeudi par Pink Triangle Press, indique que les services de santé mentale et d'affirmation du genre étaient les ...

LIRE LA SUITE
Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Publié hier à 18h00

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés. La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds. Le chèque ...

LIRE LA SUITE