La solidarité lavalloise au rendez-vous pour la Guignolée chez Les Zépanouis

L’organisme Les Zépanouis, Centre de pédiatrie sociale en communauté de Laval, annonce le montant final recueilli dans le cadre de sa plus récente campagne de Guignolée. Grâce à l’incroyable mobilisation de la communauté, 154 170 $ ont été amassés au terme de cette campagne de solidarité.

Cette somme contribuera directement au soutien de la mission chez Les Zépanouis en assurant un accompagnement médical et psychosocial à plus de 500 enfants, tout en renforçant la capacité de l’organisme à réduire les listes d’attente.

« Cette campagne est avant tout un exploit collectif. L’engagement de plus de 160 bénévoles et la générosité des participants au Tirage de vins de prestige, qui a permis de recueillir 34 295 $, démontrent à quel point la communauté lavalloise se mobilise pour le mieux-être des enfants », souligne M’hamed Mobarki, conseiller à la philanthropie chez Les Zépanouis.

L’organisme tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires et commanditaires ayant contribué au succès de la campagne, soit Aubainerie Entrepôt, Agence Fréchette, Bell Canada, le Barreau de Laval, Brago Construction, le Centre des Spécialistes Dentaires et Implantologie de Laval, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Coteau Rougemont – Vignoble & Cidrerie, le Domaine du Ridge, Enertrak, la Fondation Air Canada, la Fondation Lavoie-Bélanger, la Fondation Rêvons Grand, le Fonds Belmira Jaime, Kedrion, Les Aliments Lesters, Porsche Lauzon, la Résidence le Marronnier, Veille sur toi, le Vignoble d’Ovila et le Vignoble du Ruisseau. Il souhaite également souligner l’appui des partenaires publics et élus, soit Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, Christopher Skeete, député de Sainte- Rose, ainsi que Virginie Dufour, députée des Mille-Îles.

« Quand une communauté se mobilise pour le bien-être de ses enfants, c’est toute la société qui en ressort plus forte. Nous sommes profondément reconnaissants de cette vague de solidarité », ajoute David Trépanier, président du conseil d’administration chez Les Zépanouis.