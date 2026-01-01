Nous joindre
Le détaillant recevra une commission de 10 000 $

1 000 000 $ remportés à Laval

durée 11h15
3 février 2026
Par Salle des nouvelles

La chance sourit aux Lavallois : en l’espace de quelques semaines seulement, plusieurs résidents de la région ont mis la main sur d’importants lots à la loterie. Un gros lot de 1 000 000 $ a notamment été remporté grâce au nouveau billet à gratter Ultra, lancé en janvier.

Domenico Cavalluzzi a remporté 1 000 000 $ avec un billet Ultra qu’il a acheté en faisant son épicerie. En découvrant le gros lot qu’il gagnait, il s’est exclamé : « Un million? Ce n’est pas possible! » Le billet chanceux de Domenico a été acheté à l’épicerie IGA Extra située sur le boulevard Curé-Labelle, à Sainte-Rose. Le détaillant recevra une commission de 10 000 $.

Sunaith Thurairajah, un jeune dans la trentaine, a remporté l’un des lots du billet Célébration 2026, soit une Mercedes-Benz EQB 300, d’une valeur de 80 000 $. Le chanceux prévoit bien en profiter. Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Sprint, situé sur le boulevard Sainte-Rose, à Fabreville.

Ellen Morin Kingsbury a gagné un gros lot de 75 000 $ à la loterie Multiplicateur des fêtes grâce à un billet qu’elle s’était offert pour son anniversaire. Le billet chanceux a été acheté au dépanneur Montfort, situé sur la rue Saint-Louis, dans le quartier de Pont-Viau.

Rappelons également qu’en décembre, huit Lavallois ont remporté ensemble le Gros lot classique de 5 000 000 $ du Lotto 6/49.

 

 

