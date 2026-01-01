Les transporteurs annulent leurs vols vers Cuba, mais rapatrieront leurs clients

Les Canadiens qui se trouvent actuellement à Cuba attendent leur vol de retour, alors que la crise énergétique s'aggrave dans ce pays en raison du blocus pétrolier imposé par les États-Unis.

Les principales compagnies aériennes canadiennes, dont Air Canada, Air Transat et WestJet, ont suspendu leurs vols vers Cuba.

Les trois transporteurs ont confirmé leur intention de rapatrier les voyageurs au Canada.

Air Canada a dit avoir pris la décision d'annuler ses vols vers Cuba en raison des avis diffusés par les gouvernements concernant «le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains».

Citant également la pénurie de carburant d’aviation annoncée par les autorités cubaines, Air Transat a choisi d'annuler tous ses vols vers Cuba jusqu’au 30 avril. L'entreprise québécoise mettra en place des vols de rapatriement vers le Canada «au cours des prochains jours».

WestJet, de son côté, a confirmé qu'elle réduira progressivement ses opérations hivernales vers Cuba, une décision qui touchera aussi Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec.

Cuba est confrontée à une crise énergétique qui s’aggrave en raison du blocus américain sur le pétrole destiné à l’île. La pénurie de carburant est la dernière mesure visant à rationner l’énergie, l’administration du président américain Donald Trump ayant coupé Cuba de ses sources d’approvisionnement en carburant.

Le pays dépendait du pétrole vénézuélien, une source vitale qui lui a été coupée par le gouvernement américain. Le mois dernier, M. Trump a signé un décret autorisant l’imposition de droits de douane sur les marchandises provenant de pays qui vendent ou fournissent du pétrole à Cuba.