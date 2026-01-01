Nous joindre
Un test de dépistage oral du VIH approuvé pour la vente par Santé Canada

11 février 2026
Par La Presse Canadienne

Un test de dépistage du VIH oral, qui se fait à domicile et fournit des résultats en 20 minutes, fait son entrée au Canada.

OraSure Technologies a annoncé mardi que son autotest OraQuick VIH avait reçu un permis de distribution de Santé Canada. Il est utilisé depuis plus d'une décennie aux États-Unis.

Bien qu'il ne s'agisse pas du premier autotest sur le marché canadien, c'est le premier test par prélèvement buccal, qui ne nécessite donc pas de goutte de sang. Le test buccal est sous forme de bâtonnet avec un tampon plat à une extrémité qui est frotté le long des gencives.

Selon les experts, cette option moins invasive et plus facile à transporter constitue une solution de rechange pour les personnes qui ont la nausée ou qui hésitent à se faire prélever du sang.

Le Dr Sean Rourke, scientifique au MAP Centre for Urban Health Solutions de l'hôpital St Michael's, désigné distributeur exclusif du test OraQuick au Canada, a déclaré qu'il voyait enfin poindre à l'horizon l'objectif ambitieux d'éliminer la maladie comme menace pour la santé publique pour 2030.

Pendant des années, le nombre de nouveaux cas de VIH diagnostiqués n'a cessé d'augmenter, passant de 1800 en 2022 à 2434 en 2023. Il a légèrement diminué pour atteindre 1826 en 2024. Le Manitoba et la Saskatchewan présentent cependant un taux de nouveaux cas diagnostiqués trois à quatre fois supérieur à la moyenne nationale.

Le Dr Rourke a déclaré que son équipe commencerait à prendre les commandes dans les semaines à venir auprès des prestataires de soins de santé, des organismes de première ligne et, peut-être, des gouvernements.

«C'est le chaînon manquant qui nous empêchait d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin», a-t-il soutenu, en parlant des communautés qui sont exposées à un risque accru en raison des inégalités en matière de santé.

Cela inclut les communautés africaines, caribéennes et noires, les hommes gais, bisexuels, les personnes qui consomment et s'injectent des drogues, ainsi que les peuples autochtones.

La Dre Nitika Pant Pai, professeure à l'Université McGill et experte mondiale en matière de diagnostics pour le VIH et les infections sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang, a expliqué que l'autotest de dépistage du VIH par prélèvement salivaire n'était pas initialement populaire aux États-Unis, car la majorité des personnes touchées par le VIH n'avait pas les moyens d'acheter le kit.

Le gouvernement canadien a investi 8 millions $ dans les autotests de dépistage du VIH par piqûre au doigt en 2022, un investissement qui a été prolongé jusqu'en 2024. Le Dr Rourke a remarqué que depuis, le gouvernement fédéral n'avait plus financé la distribution et la réduction du coût des tests.

Certaines provinces, comme la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse, ont décidé de financer leurs propres programmes d'autotests du VIH afin de maintenir la disponibilité des kits.

En ligne, le test sanguin peut être acheté pour environ 35 $. Le Dr Rourke a indiqué que le test oral coûtera entre 15 $ et 20 $.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne

