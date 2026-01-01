Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour assurer un financement des services publics

Consultations prébudgétaires: la CSQ propose une taxe sur les boissons sucrées

durée 12h00
17 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La CSQ propose entre autres une taxe de 30 cents le litre sur les boissons sucrées, afin de contribuer à assurer un financement stable et suffisant des services publics.

C'est là l'une des suggestions que fait la centrale syndicale, dans le cadre des consultations prébudgétaires que mène le ministre des Finances, Eric Girard. Elle rencontre le ministre lundi après-midi, en compagnie des autres centrales: FTQ, CSN et CSD.

Pour dégager plus de revenus, la centrale du milieu de l'éducation propose aussi de faire une pause de trois ans des versements au Fonds des générations et d'augmenter le quatrième palier d'imposition.

«Au cours des dernières années, le gouvernement a baissé les impôts, a baissé les taxes scolaires, a baissé différentes choses. Donc, si on veut financer tout ça, oui, il faut avoir des idées pour être en mesure d'augmenter (les revenus), en étant conscient, aussi, que la population a une capacité de payer. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Et c'est ce qu'on propose, lors de cette consultation», a résumé en entrevue Éric Gingras, président de la CSQ.

La centrale syndicale suggère également de développer le réseau des Centres de la petite enfance, en plus d'augmenter le salaire minimum à 20 $ l'heure.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le jeûne intermittent pourrait profiter aux patients atteints d'une MII

Publié à 18h00

Le jeûne intermittent pourrait profiter aux patients atteints d'une MII

Le jeûne intermittent semble soulager les symptômes des patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) comme la maladie de Crohn, ont constaté des chercheurs canadiens. Plus spécifiquement, les chercheurs de l'Université de Calgary et de l'Université de la Colombie-Britannique ont mesuré une réduction importante de l'activité ...

LIRE LA SUITE
Des solutions existent pour les problèmes de nids-de-poule, mais il faut investir

Publié à 15h00

Des solutions existent pour les problèmes de nids-de-poule, mais il faut investir

Alors que les nids-de-poule continuent de parsemer les rues de Montréal, un professeur de l'École de technologie supérieure (ÉTS) affirme avoir des solutions. Le problème, déplore-t-il, est le manque d'investissements et de volonté politique. «Personne ne veut assumer la responsabilité», soutient Alan Carter, qui est professeur au Département de ...

LIRE LA SUITE
Mieux comprendre les différences entre le cœur d'un homme et celui d'une femme

Publié hier à 18h00

Mieux comprendre les différences entre le cœur d'un homme et celui d'une femme

Après trois ans à vivre avec des douleurs à la poitrine qui s'empiraient avec le temps, Guylaine Pinet a finalement pu avoir son diagnostic après avoir consulté à la clinique Cardio F, le premier centre spécialisé en santé cardiovasculaire des femmes au Québec. Selon la cofondatrice du centre, la Dre Jessica Forcillo, un virage est en train de ...

LIRE LA SUITE