Travaux de réparation
Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 27 février au 2 mars
Dès 21 h 30 ce soir, des fermetures de l’autoroute 40 (Félix-Leclerc), à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal à Terrebonne, sont prévues jusqu’au lundi 2 mars, à 4 h.
Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation en cours.
Gestion de la circulation
Du vendredi 27 février, à 21 h 30, au lundi 2 mars, à 4 h, une voie sur trois de l’autoroute 40, en direction est et ouest, entre le boulevard Gouin Est, à Montréal, et la route 344 (chemin Saint-Charles), à Terrebonne, sera fermée à toute circulation.
De plus, la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,3 mètres dans la zone de chantier.
La limite de vitesse permise sera réduite à 50 km/h sur l’autoroute 40, dans les deux directions.
Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.
À noter que ce chantier pourrait faire l’objet d’une surveillance policière et qu’un radar pédagogique sera installé. Cette initiative vise à assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.
Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Des plaques d'athérosclérose sont présentes dès 30 ou 40 ans, dit une étude
L'athérosclérose peut apparaître au début de l'âge adulte et rester asymptomatique pendant des décennies avant que les maladies cardiovasculaires ne se manifestent, prévient une étude publiée par la revue médicale la plus prestigieuse de la planète, le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont ainsi détecté, à l'examen de ...LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire
Prenez avis que, par suite du décès de Jacques André Poupart, survenu le 29 juin 2026, à l'âge de 93 ans, et domicilié de son vivant au 3100, promenade du Quartier-Saint-Martin, appartement 1021, Laval (Québec) H7T 0P2, un inventaire des biens de sa succession a été dressé par les liquidateurs conformément à la loi. Cet inventaire peut ...LIRE LA SUITE
Cancer de la prostate: le type de gras consommé après le traitement est important
Les hommes qui ont survécu à un cancer de la prostate non métastatique auraient intérêt à porter attention au type de gras dans leur alimentation, constate une étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill. Une consommation plus élevée de graisses saturées et animales était associée, chez ces patients, à une ...LIRE LA SUITE