Le goût de l’écoute depuis 40 ans
Le Centre d’écoute de Laval donne le coup d’envoi de son 40e anniversaire
Le Centre d’écoute de Laval (CEL) annonce le lancement officiel de l’année de son 40e anniversaire, une année placée sous le signe de l’écoute active, de la présence humaine et du lien qui nous unit.
Depuis sa fondation en 1986, le CEL offre une écoute empathique, confidentielle et gratuite, 24/7, à toute personne ressentant le besoin de se confier. Annuellement, ce sont environ 8500 appels qui sont reçus, soit autant de moments d’écoute, de réconfort et de confiance partagés.
Célébrer l’écoute... et celles et ceux qui la rendent possible
À travers cette année anniversaire et l’affiche du 40e, le Centre d’écoute de Laval souhaite
mettre en lumière :
- les personnes qui ont le courage d’appeler et de briser leur solitude ou le silence,
- les bénévoles qui offrent une présence humaine, chaleureuse et non jugeante,
- ainsi que les partenaires financiers, institutionnels et communautaires qui soutiennent la mission essentielle du CEL.
« Dans un monde en constante accélération, où l’isolement et la détresse sont bien réels,
l’écoute active demeure un levier puissant de prévention, de résilience et de mieux-être collectif», indique Martine Deshaies, Présidente du CEL.
Trois temps forts pour souligner cette année exceptionnelle
La programmation du 40e anniversaire s’articulera autour de trois moments clés, invitant la
population à célébrer l’écoute sous toutes ses formes :
- Avril 2026 — Semaine des bénévoles
Un moment privilégié pour reconnaître l’engagement précieux des bénévoles en écoute
active, véritables piliers des services offerts par le CEL.
- Octobre 2026 — Journée de l’écoute
Une occasion de sensibiliser la population à l’importance de l’écoute humaine et à son
rôle fondamental en santé mentale.
- Mi-novembre 2026 — Grande soirée de célébration du 40e anniversaire
Un événement rassembleur pour souligner quatre décennies d’écoute, remercier les
alliés du CEL et se projeter collectivement vers l’avenir.
Le Centre d’écoute de Laval invite la population, les partenaires et les médias à suivre la programmation du 40e anniversaire tout au long de l’année et à prendre part aux activités qui seront dévoilées progressivement sur son site web, dans son infolettre et sur ses réseaux sociaux.
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