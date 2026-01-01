De nouvelles activités gratuites au Centre de la nature dès juin

Dès le début du mois de juin, de nouvelles activités mettant en vedette des animaux au Centre de la nature de Laval seront offertes gratuitement aux visiteurs.

Ces nouveautés se font en collaboration avec la ferme mobile Permaculture, Art, Communauté et Éducation (PACE). Elles permettront à la population lavalloise de vivre des expériences à la fois ludiques, éducatives et accessibles.

« Nous avons entendu l’attachement des familles lavalloises aux activités avec des animaux au Centre de la nature. C’était important pour nous de trouver une façon de maintenir ce contact privilégié, dans une formule renouvelée et accessible à tous. Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir une expérience éducative et vivante, tout en respectant nos responsabilités financières. Je suis heureuse que les citoyens puissent continuer à vivre ces moments précieux au cœur de notre parc. », exprime Christine Poirier, responsable des dossiers liés aux services de proximité au comité exécutif.

La ferme mobile PACE accueillera les visiteurs et visiteuses du Centre de la nature avec une quinzaine d’animaux de ferme, dont des alpagas, des moutons et des chèvres. Présents de 10 h à 16 h chaque fin de semaine du samedi 6 juin au dimanche 27 septembre, les animaux pourront être observés alors qu’ils pâturent au cœur même du parc. Cette initiative vise aussi à offrir un contact privilégié avec les animaux par petits groupes dans l'environnement sécuritaire de leur enclos.

D’autres activités éducatives ponctuelles figureront aussi à la programmation estivale du Centre de la nature et seront annoncées au cours des prochaines semaines.

Fermeture de la ferme

Parallèlement à l’annonce de ces nouvelles activités, la Ville procède à la fermeture au public de la ferme du Centre de la nature, qui cessera définitivement ses activités le vendredi 6 mars à 16 h 30. D’ici là, il sera possible de visiter les animaux pendant leur relocalisation progressive vers des milieux de vie permanents mieux adaptés à leurs besoins.

Rappelons que la Ville a dû prendre cette décision en cohérence avec sa capacité financière et sa mission première d’assurer les services essentiels à la population dans une optique de gestion responsable des fonds publics.