Tempête hivernale : les usagers de la route appelés à la prudence

Cocktail météo
Tempête hivernale : les usagers de la route appelés à la prudence
Dans les dernières heures, plusieurs régions du Québec ont commencé à recevoir des précipitations de neige et de pluie verglaçante qui devraient s'intensifier au cours de la journée, rendant les routes dangereuses pour les usagers de la route.
C'est pourquoi le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux citoyens de reporter tout déplacement non essentiel, de faire preuve de prudence en tout temps et d’adapter leur conduite selon les conditions routières, qui pourraient varier rapidement.
Le MTQ explique que, durant toute la durée de l’épisode météorologique, ses équipes seront déployées sur l’ensemble du réseau routier afin d’appliquer les fondants et les abrasifs requis. La situation sera surveillée de près partout dans la province. Les opérations d’entretien seront ainsi ajustées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations.
Conseils de sécurité
On rappelle qu'avant de prendre la route, les usagers devront se renseigner sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l’une ou l’autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone), s’assurer que leur véhicule est équipé d’une trousse de secours et déneiger et déglacer entièrement leur véhicule, notamment les vitres, les rétroviseurs, le toit, le capot, les phares et la plaque d’immatriculation.
Pendant leurs déplacements, ils devront adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, maintenir une distance sécuritaire avec les véhicules qui les précèdent, s’assurer d’être visibles en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est réduite, et rester prudents et patients près des véhicules de déneigement. Ils doivent aussi s’assurer d’être vus par leurs conducteurs, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.
Faits saillants
Annuellement au Québec, le Ministère : entretient plus de 33 280 km de route, investit plus de 477 M$ dans l’ensemble des opérations d’entretien hivernal, affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations et épand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d’abrasifs.
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