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Entre Laval et Montréal

Reprise des travaux de réparation du pont Papineau-Leblanc

durée 10h00
17 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

À compter du vendredi 20 mars, des travaux de réparation du pont Papineau-Leblanc (autoroute 19), reliant Laval et Montréal, reprendront, causant des entraves à la circulation.

Les interventions prévues sur le pont, qui passe au-dessus de la rivière des Prairies, devraient se terminer à la fin de l’été 2027. Le MTQ explique que les opérations visent à poursuivre la réfection de la structure, notamment en remplaçant les glissières, les chasse-roues, ainsi que le revêtement en enrobé de la chaussée et la membrane du pont.

Entraves et gestion de la circulation

Du vendredi 20 mars, à 23 h, au lundi 23 mars, à 5 h, il est prévu une fermeture complète de l’autoroute 19 (Papineau) en direction sud, entre l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) et le boulevard Henri-Bourassa.

On mentionne que l’accès au boulevard Saint-Martin sera toujours possible.

Il y aura également la fermeture complète de l’autoroute en direction nord, entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde.

Pour transiter entre Montréal et Laval, les usagers de la route pourront emprunter le pont Médéric-Martin (A-15) ou le pont Pie-IX (R-125).

On ajoute que les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et que des épisodes de congestion sont à prévoir.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

Du lundi 23 mars, à 5 h, jusqu’en août 2026, la bretelle menant du boulevard Lévesque à l’autoroute 19 en direction sud sera fermée.

Du lundi 23 mars, à 5 h, jusqu’à la fin de l’année 2026, deux voies de circulation seront disponibles dans chaque direction sur le pont, en tout temps.

Des fermetures partielles ou complètes du pont sont à prévoir le soir et la nuit.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves pourraient être reportées, prolongées ou annulées. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.

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